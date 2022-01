Författaren Juha Itkonen: "Social- och hälsovårdsministeriet gör politik av pandemin"

I ett inlägg på Facebook riktar författaren Juha Itkonen skarp kritik mot Social- och hälsovårdsministeriets sätt att hantera restriktioner under coronapandemin.

"Begränsningar i människors liv och lagliga rätt att idka näring är godtagbara när de är absolut nödvändiga. Senast nu har det blivit klart att restriktioner på en kort tid blivit ett trevligt instrument för beslutsfattare att göra politik".

Vidare skriver Itkonen att det är förvånande att ministeriets "blinda ideologi" förbiser expertisens konsensus och ministeriets egna experters uppfattningar.

Juha Itkonens inlägg har delats över 450 gånger. Han är inte överraskad av att inlägget fått så stor genomslagskraft.

– Jag är ordförande för Statens konstkommission och har följt beslutsprocesserna. Det här inlägget är inte skrivet på lösa grunder, säger Itkonen.

Enligt honom hör kritik mot makthavare och beslutsfattare till ett demokratiskt samhälle. Han vill inte leva i ett samhälle där kritiken tystas ner.

– Social- och hälsovårdsministeriet har inte lyssnat på kulturfältets förslag om hur verksamheter kan fortsätta. Det är klart att restriktioner behövts under pandemin, men att de orättvist riktats mot vissa branscher är förvånande.

– Ja, det tycker jag. Jag har svårt att förstå ministeriets linje, trots att intentionerna att trygga folks hälsa är goda. Jag tycker att sättet att se på restriktionerna varit snävt. Tidigare hade ministeriet och THL en enhetlig linje, men under omikronvågen har ministeriet slagit in på en hårdare linje som är ofattbar. Det är politiskt beslutsfattande som handlar om betydligt större saker än att få pandemin under kontroll.

Itkonen säger att ministeriet strax innan vårterminens start rubbade på samhällsordningen med att tala om distansundervisning för skolelever, trots att regeringens ministergrupp hade kommit överens om att närundervisningen fortsätter.

– Den 7 januari hölls en presskonferens där minister Krista Kiuru (SDP) överdrev medvetet. När man har ett statligt ämbete och far fram med osanningar för att få igenom en egen vilja så är det oroväckande, säger Itkonen.

Han hänvisar till professorn i statsrätt, Pauli Rautiainen, som riktat kritik mot att Finland inte offentliggjort på vilka beslutsgrunder olika restriktioner och åtgärder bedöms som godtagbara

– Enligt Rautiainen har det uppstått en situation där Social- och hälsovårdsministeriet tagit på sig en roll som inte hör till ministeriet. Det har flera gånger kommit fram att det finns starka meningsskiljaktigheter mellan ministeriet och THL.

Itkonen säger att han varit i kontakt med Undervisnings- och kulturministeriet och att det då stått klart att det är Social- och hälsovårdsministeriet som dragit i trådarna under pandemin och att alla andra är statister.

– Det finns en strävan att vilja öppna upp samhället, men det sker väldigt långsamt och möjliggör inte en ekonomiskt sund verksamhet. Om man vill öppna stegvis så borde man diskutera med de berörda om hur man gör det smidigt. Målet ska vara en total öppning som i höstas.