Författaren, flykten, förklädnaden – Nytt ljus på Sally Salminen

Lästips

Ulrika Gustafsson, »Sally Salminen, författarskapet, kritiken och litteraturhistoriens dåliga minne«, Finsk Tidskrift 3–4 2016 Finns att läsa här: http://textochkultur.se/kompetensprofil

Roger Holmström, »Against all odds. Sally Salminen’s Katrina and the possibilities of cultural transfer«, Battles and Borders. Perspectives on Cultural Transmission and Literature in Minor Language Areas, ed. Petra Broomans et al., Barkhuis 2015

Karin Johannisson, Den sårade divan. Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S), Bonnier 2015

Laura Ruohonen om boken Katrina i Ålands Radio http://radiotv.ax/aland-idag/laura-ruohonen-om-boken-katrina

Sally Salminen, Den långa våren, Wahlström & Widstrand 1939 – boken Salminen skriver på våren 1939

Karolina Ramqvist, Det är natten. Norstedts 2016

Sanna Tahvanainen, »Älskade egentid« https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/12/sanna-tahvanainen-alskade-egentid

Virginia Woolf, Ett eget rum, övers. Jane Lundblad, Modernista 2015