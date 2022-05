The båttom is nådd. Den framlidne Lennart Bergelin, Björn Borgs mångårige tränare och ständige vapendragare, var känd för sin hårda massage, skoningslösa träning och för sin oerhörda vilja att tala en engelska han inte behärskade.

"Do you have what we in Sweden call a skiftnyckel" frågade Bergelin en gång på den franska bondvischan då bilen han och Borg färdades i gav upp kontraktet. Vad bonden svarade förtäljer inte historien....