Samtidigt som HIFK:s herrar med klor och tänder försöker slita till sig ett avancemang tillbaka till finrummet förbereder fotbollssektionens styrelse en maktrockad som på sikt ska ge Kamraterna bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen.

Två aktieemissioner de senaste fyra åren har hållit HIFK flytande. Men trots att båda emissionerna varit lyckade har styrelsen insett att vägen med eviga emissioner i längden inte är hållbar. Emissionerna har lite karikerat varit plåster på öppna sår och endast botat symtomen, inte orsakerna till problemen.

Att HIFK haft det tufft med den ekonomiska biten är ingen hemlighet. I en stad där HJK dominerar stort är det inte det allra lättaste att hitta stora sponsorer. Att publiksiffrorna under de tre åren i ligan med undantag av derbyna mot just HJK var en besvikelse har naturligtvis också spelat in i den svårlösta ekvationen.

HIFK är inte ensamt om problemet inom finsk fotboll. Det är svårt att få det att gå ihop. Har du inte en rik mecenat bakom dig är det tungrott. Eller så måste du som HJK diversifiera din verksamhet till den grad att den håller också under sämre räkenskapsår.

För att råda bot på den mer eller mindre kroniska kassakrisen har HIFK Soccer rf kallat till två extraordinära föreningsmöten på fredag och om två veckor. Samtliga röstberättigade medlemmar är inbjudna till mötena som på sikt kan förändra föreningens villkor att fungera.

I dagens läge äger föreningen 81,6 procent av aktierna i HIFK Fotboll Ab. Nu finns från styrelsens sida planer på att föreningen i framtiden ska äga mindre än två tredjedelar av aktierna. Detta för att släppa in externa finansiärer och ge dem större inflytande i den dagliga verksamheten. För att ärendet ska kunna gå vidare till styrelsen krävs ett 2/3 majoritetsbeslut på två efterföljande föreningsmöten. Sedan krävs ännu ett 75-procentigt understöd i styrelsen för att planerna på den riktade aktieemissionen ska gå vidare.

Bland andra Raimo Sarajärvi, numera ägare och storinvesterare i SJK, var en gång i tiden intresserad av att satsa mycket pengar på HIFK men backade då han inte fick några garantier för att han hade något att säga till om. Lite som att äga Porschen nere i garaget men sakna nyckeln till porten. Inte den mest avundsvärda eller eftertraktade sitsen.

I möteskallelsen skrivs det att föreningen skulle kvarstå som en stark minoritetsägare vilket kan tolkas som att blivande nya ägaren/ägarna rentav skulle köpa ett väldigt stor del av aktierna. Uttrycket en stark minoritetsägare lämnar också en del rum för spekulationer. Något som nya ägare sannolikt vill ha definierat och utskrivet i paragrafer som är omöjliga att misstolka.

HIFK:s lycka och problem har under åren varit att många ekonomiskt starka personer funnits med i den innersta kretsen. Det har varit en styrka då pengarna trutit. Vissa av ovannämnda personer har också haft en tendens att blanda sig väldigt mycket i föreningens förehavanden vilket ibland stjälpt mera än det hjälpt.

Där HIFK:s hockeylag går på som tåget har fotbollsvännerna med lite avundsjuka tvingats följa med de utsålda festerna på Nordenskiöldsgatan medan man själva samtidigt tvingats stå i snålblåsten ett par hundra meter bort med vetskapen om att det enda som, förutom Kamratandan, i halvtid kan tänkas värma de frusna tentaklerna är det irländska kvalitetsölet klacken kan dricka på den norra läktarsektionen.

HIFK är ett varumärke som intresserar många. I synnerhet inom rätt penningstarka kretsar i huvudstaden där många skakat på huvudet i misstro under de senaste åren. Hur stora summor det är frågan om och exakt vilken aktiefördelningen skulle bli vet bara den innersta kärnan. Hur som helst är det inte särskilt vågat att tro att nya storägare också skulle höja målsättningen och kravnivån på alla plan inom föreningen. Inte minst utanför planen där HIFK:s fotboll inte märks särskilt mycket i gatubilden. Då HJK dragit ner på sin marknadsföring finns där ett tomrum att fylla. Hockeysektionen har ju visat att det alltjämt går att göra utmärkt och känsloväckande reklam på spårvagnshållplatser.

Känns som att medlemmarna gör sin favoritförening en oerhörd björntjänst om de går emot styrelsens planer. De senaste fem åren har men all önskvärd tydlighet visat att det krävs både nytänk och mera pengar för att komma vidare och utveckla verksamheten. Och utveckling krävs på varje plan. Annars lär tillvaron där man lever ur hand i mun fortgå.

Jonas von Wendt Reporter