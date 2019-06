För tung, för långsam, för osäker – Jenna Laukkanen testas för andra året i följd: "Det känns ganska tomt"

Jenna Laukkanen tävlar under hela FM-helgen i Esbo. Bild: Mats Ahlnäs/SPT

Jenna Laukkanens lista på frågetecken med några veckor till långbane-VM är lång. "Jag vet inte vilken form jag är i", säger hon.

"Believe in yourself."

Budskapet i orden som Jenna Laukkanen har tatuerat in på sin vänstra handled har testat henne under det senaste året. Förra sommaren blev en stor besvikelse och då var det svårt att tro på sig själv.

Hon missade alla bröstsimsfinaler i långbane-EM i Glasgow. Det var ett magplask för Laukkanen som under de senaste åren tagit flera EM-medaljer.

– Jag trodde att jag skulle tävla om tätplaceringar. Resultaten var precis tvärtom. Förra säsongen var jag verkligen tvungen att gå igenom allt. Jag växte mycket som idrottare.

Den erfarenheten känner Laukkanen att hon har nytta av just nu. Så här långt har 2019 kantats av nya motgångar.

– Nu har jag inte stressat upp mig för minsta lilla grej. Jag vet att formen inte är så långt borta. Jag måste ha tålamod.

Profil Jenna Laukkanen Ålder: 24 år. Bor i: Sotkamo. Förening: Swimming Club Vuokatti. Tränare: Toni Piirainen. Fick sitt internationella genombrott när hon tog guld i kortbane-EM 2015 på 50 meter och 100 meter bröstsim. I långbane-EM i London 2016 tog hon ett brons på 50 meter bröstsim. Dessutom blev det ett brons i medleystafetten. I kortbane-EM i Köpenhamn 2017 blev det silver på 50 meter och 100 meter bröstsim.

Hon medger ändå att det känns osäkert när det återstår ungefär tre veckor tills sommarens stora höjdpunkt – långbane-VM i sydkoreanska Gwangju – startar.

– Det känns ganska tomt. Säsongen har gått väldigt fort och jag vet inte vilken form jag är i.

– Det här är en idrott där allt hänger på tiderna. När det inte går snabbt så börjar man tänka. Då blir det också mentalt tuffare att förbereda sig för nästa tävling.

– Jag försöker att bli bättre på det, säger hon och fortsätter:

– Ju äldre man blir, desto bättre börjar man känna sig själv och hanterar de här tankarna. Jag försöker att lägga allt onödigt åt sidan och fokusera på det väsentliga.

Laukkanen har tävlat en del sedan säsongspremiären i Helsingfors i början av april. Tiderna har varit långt från de personliga rekorden.

– Den här våren har inte gått som jag hade förväntat mig, men jag tror att vi har gjort rätt saker i förberedelserna under de senaste veckorna.

Bland annat har Laukkanen lagt om sin träning en hel del.

– Vi har skurit ner på mängden och i praktiken slopat gymträningen. Jag blev alldeles för ivrig och samlade på mig för stor muskelmassa. När man väger för mycket bromsar det simningen.

Nu ska hon dessutom försöka få ordning på simningen i lång bana.

– Det är min akilleshäl. Jag är bra i vändningarna och skicklig under vattnet, men i lång bana måste jag verkligen kämpa med min simning. Det är mitt problem.

Fakta Fredagens FM-program FM i lång bana i Alberga började på torsdagen och pågår resten av veckan. Fredagens försökspass startar klockan 9.30. Finalpasset inleds klockan 17.00. Fredagens finaler: Damer: 400 m fritt, 100 m bröst, 200 m medley, 50 m rygg, 4x200 m fritt. Herrar: 100 m fritt, 200 m fjäril, 50 m bröst, 800 m fritt.

Det låter lite märkligt, men Laukkanen säger att hon inte känner sig bekväm i sin simning.

– En simmare som inte är bekväm i vattnet... Men det är bara så att jag inte hittar läget där det känns bra. Jag måste glömma att det är en utmaning.

– Simning handlar mycket om teknik och när den inte fungerar så gör man för mycket. Jag har haft svårt att ta med mig självförtroendet från kort bana.

I slutet av förra året fick Laukkanen åtminstone ett kvitto på att kapaciteten finns där. I kortbane-VM simmade hon i tre finaler.

– Jag har ändå förmågan att plocka fram det bästa i mästerskap och hitta bästa möjliga form vid rätt tidpunkt.

Den här veckan simmar Laukkanen i långbane-FM i Esbo. På fredag tävlar hon på 200 meter medley – en distans som hon också har tänkt simma i VM.

– Mitt bröstsim har hackat, men jag har förbättrat de övriga simsätten.