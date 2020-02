"Ett mänskligt/tekniskt misstag, eller en kallblodig knapptryckning, kan störta mänskligheten i en nukleär avgrund."

KÄRNVAPENFÖRBUD

Nu då dammet lagt sig efter höstens tumult kring regeringen, må det vara dags för Finlands styresmänniskor att lyfta blicken och se världen. En redan vapenladdad, orolig värld rustas upp allt mer. Inlägget "Massiv krigsövning i Europa" i HBL 16.2 visar detta skrämmande tydligt. Även kärnvapenarsenalerna effektiveras för gigantiska kostnader. Nio kärnvapenländer har i dag omkring 14 000 atommissiler utspridda över klotet. De stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland har närapå tvåtusen atomvapen i ständigt hög beredskap – bara någon minut från avfyrning. Ett mänskligt/tekniskt misstag, eller en kallblodig knapptryckning, kan störta mänskligheten i en nukleär avgrund. Denna risk är nu mer uppenbar än någonsin. Sedan januari i år visar atomforskarnas – Bulletin of the Atomic Scientists – symboliska domedagsklocka 100 sekunder i midnatt. Domedagsklockan har aldrig sedan starten 1947 varit så nära apokalypsens tolvslag. Visst måste vi inse allvaret i insiktsfulla vetenskapares alarmsignal. Makthavare i kärnvapenländer har under senare tid uttalat möjligheten att kunna slå till med nyutvecklade "precisions"-stridsspetsar. En glidning från avskräckning till förstaslag, men fortfarande med kärnladdningens förödande effekt.

Frankrikes president Macron vill utveckla en europeisk kärnvapendoktrin och öppnar upp för EU-länder att delta i övningar med franska kärnvapen. Vad betyder det då att Finland sedan 2018 är med i Macrons militärklubb European Intervention Initiative?

Artificiell intelligens AI utvecklas brett och djupt inom olika sektorer, även inom militärindustrin. Hur långt borta är ett möjligt mardrömsscenario med en AI-gubbe vid avfyrningsknappen för kärnstridsspetsar?

Vad gör Finland då atomskuggan sänker sig över världen? Sommaren 2017 antogs FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen av 122 stater. Hittills har 81 signerat och 35 ratificerat förbudsavtalet, som träder i kraft när 50 stater har ratificerat det.

Finland har hittills stått utanför. När återupptar regeringen arbetet för en kärnvapenfri värld? En folklig beställning på att Finland ska underteckna FN:s avtal om kärnvapenförbud finns. I en opinionsundersökning hösten 2019 ansåg 84 procent att Finland bör underteckna FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. I Sverige är en lika klar majoritet för ett undertecknande. Även i europeiska länder som hyser kärnvapen – Tyskland, Italien, Belgien och Nederländerna – är en överväldigande del av människorna för ett undertecknande. Folket väntar på konkreta åtgärder. Finlands regering har en öppen fullmakt att verka för en kärnvapenfri värld – nationellt och på EU-nivån.

Sundom, Vasa