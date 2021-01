Abiturienterna i huvudstadsregionen rekommenderas två veckors karantän inför studentskrivningarna

Nedanstående begränsningar och rekommendationer gäller till den 31 januari 2021.

Hobbyverksamhet

All organiserad hobbyverksamhet inomhus (inklusive grundläggande konstundervisning) avbryts och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.

All hobbyverksamhet på uteplaner för över 20-åringar har ställts in. All hobbyverksamhet för under 20-åringar fortsätter ute enligt vad som har överenskommits tidigare. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte.

De kommunala uteplanerna kan användas då de inte är bokade för barns och ungas hobbyverksamhet. Omklädningsrum och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastik utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

Tävlings- och toppidrottare garanteras en möjlighet att tävla och träna.

Samordningsgruppen rekommenderar fortfarande att den privata sektorn iakttar samma restriktioner.

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus är temporärt förbjudna, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 10 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med anvisningarna 21.9.2020 från undervisnings- och kulturministeriet och THL.

Bara absolut nödvändiga evenemang med högst 10 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör fjärruppkoppling utnyttjas alltid när det är möjligt.

Ordnande av privata tillställningar

Samordningsgruppen för coronaviruset rekommenderar fortfarande att närkontakterna begränsas på så sätt att kontakter sker endast inom samma hushåll. Rekommendationen är fortfarande att endast en liten grupp närstående bör delta vid begravningar eller minnesstunder.

Offentliga lokaler

Alla kundlokaler öppna för allmänheten hålls fortfarande stängda. Detta innebär exempelvis städernas alla lokaler för inomhusmotion, kulturhus, museer och ungdomslokaler. Arbetarinstitutens verksamhet har pausats. Också Högholmens djurgård har stängt.

Lokalerna för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Exempelvis nödvändig användningen av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av munskydd till mindre bemedlade fortsätter också. Städerna bestämmer vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och hålls öppna i begränsad utsträckning och med säkerhet för hälsan.

Samordningsgruppen rekommenderar kraftigt att motsvarande idrotts- och fritidslokaler inom den privata sektorn också stängs.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier, yrkesläroanstalter) övergår till distansundervisning.