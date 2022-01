Fokus på scoutledare i misstänkt sexualbrottshärva – fallet går till åtalsprövning

De två scoutledarna misstänks ha utnyttjat flera scouter sexuellt, en del av dem underåriga.

För ungefär ett år sedan meddelade polisen om ett fall där två scoutledare misstänktes för sexuellt utnyttjande av barn. Fallet går nu vidare till åtalsprövning.

Läs mer: Scoutledare misstänks för sexualbrott mot barn och unga i Helsingfors

Förhandsundersökningen är klar och polisen misstänker att de två scoutledarna som är över 20 och 40 år gjort sig skyldiga till sexuellt utnyttjande av barn samt sexuellt utnyttjande.

"Vi misstänker att en av männen utsatt sex offer, och den andra fem offer", säger förundersökningsledaren och kriminalkommissarien Jutta Antikainen i ett pressmeddelande.

De misstänkta sexualbrotten har skett under scoutevenemang och via sociala medier under flera år. Dåden har skett 2017–2020