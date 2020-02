Urbaniseringen är en underskattad megatrend, som kan skapa bittra förlorare. I Finland håller vi sömndrucket på att vakna upp till detta orubbliga faktum.

"Jag är född i en spökstad, där alla vet att jorden är platt" lyder en låttext av det svenska bandet Kent. Mången som levt länge har fått se sin hembygd blomstra för att sen avfolkas och nu sakta tyna bort. Jämfört med övriga Europa är de finländska tätorterna mycket små, och minskar i takt med att vi i allt större utsträckning flyttar till storstäder. Och etter värre: i Finland håller urbaniseringen först nu på att slå igenom med full styrka.

Samtidigt sker ett uppvaknande kring faktumet att kommunerna står vid ett vägskäl. På torsdagen släppte Finansministeriet den mulna rapporten "Kunnat kännekohdassa?" (Kommunerna vid en vändpunkt?).

I hälften av Finlands kommuner minskar befolkningstalet år för år: de arbetsföra och barnfamiljerna flyttar bort. År 2040 beräknas det finnas 44 kommuner med fler pensionärer än arbetsföra invånare. Att så många kommuner tappar marknadskraft bäddar för ett kroniskt kretslopp där den offentliga sektorn sakta men säkert monteras ner, i tysthet. Ur moralisk synvinkel är det ohemult, invånarna kan tyckas förtjäna tydliga besked.

"Att erkänna fakta är grunden till all visdom", konstaterade den brittiska historikern Thomas Babington Macaulay. Mottot står inristat i Paasikivi-monumentet vid Mannerheimvägen i Helsingfors. En levande landsbygd är en vacker tanke, men förändringen smyger sig på och vi tvingas se sanningen i vitögat. Befolkningens åldersfördelning ser på sina håll inte ut som en pyramid, utan påminner om en kantarell – rentav ett atombombsmoln. Urbanisering beror inte på att de krympande kommunerna fattar dåliga beslut, utan på strukturella omständigheter i en globaliserad ekonomi, säger kulturgeografen Josefina Syssner.

Framtidstron växer i storstäderna, medan landsbygden lämnas kvar med igenbommade fönster i ödehus, som minnen från en annan tid. Medan Sverige har vuxit med nästan en miljon människor under 2010-talet har utvecklingen i många mindre kommuner gått åt rakt motsatt håll, med obönhörliga befolkningstapp. Då allt färre är med och betalar blir resultatet ansträngd välfärd och åtstramningar.

Vi ska inte falla för samma livslögn som Mao eller Stalin och inbilla oss att kapital och människor går att tvinga till oattraktiva områden. Ur globalt perspektiv domineras framtiden av ett löst nätverk av globala städer, som Hanseförbundet under 1100–1600-talen. Forskarna tror inte att det går att vända urbaniseringstrenden. Då återstår att gilla läget, att satsa på att bevara de invånare man har och anpassa sig efter allt trängre ramvillkor.

I internationell jämförelse har Finlands kommuner både exceptionellt stor autonomi och ovanligt omfattande uppgifter. Framöver krävs omfattande fusioner, eller också en övergång till europeisk modell med kommuner åtminstone på två nivåer. Vilkendera grundslagsparagrafen ger då vika: kommunernas självstyre, eller medborgarnas rätt till grundläggande tjänster?

Politik handlar om prioriteringar. Kommunernas problem är hela Finlands problem. Nu behövs tydlig politik som går ut på lindringsvård – i vissa fall rentav terminalvård, eftersom det finns kommuner där det går två begravningar på ett dop.

Under sent 1800-tal bodde tre procent av jordens befolkning i städer. Fram till 2045 kan andelen stiga från nuvarande dryga 50 till 70 procent. I tätbygden flockas investeringar och talang, vilket skapar en smältdegel för innovationer. Helsingforsregionen föder mer än en tredjedel av Finlands bnp, och mätt per capita dubbelt så mycket som resten av landet. Urbaniseringen utgör en obeveklig, osynlig kraft som ruskar om yrkeslivet och den globala arbetsfördelningen.

Samtidigt har storstaden, dynamon för framsteg, inte råd att glömma de relativa förlorarna och utlämna dem åt populism. Bakläxor som Trump och brexit har redan varit dyrköpta nog. Storstaden måste räcka ut sin hand åt landsbygden, men utan nostalgi eller konstgjord andning.

Torsten Fagerholm är ledarskribent