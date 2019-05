FN-expert: Assange uppvisar symtom typiska för människor som utsatts för psykisk tortyr

Wikileaksgrundaren Julian Assanges mänskliga rättigheter kan kränkas om han utlämnas till USA där han riskerar dödsstraff. Det säger FN-experten Nils Melzer som riktar hård kritik mot hur Assange har behandlats under de senaste åren.

Nils Melzer, FN:s särskilde rapportör för tortyrfrågor, skräder inte sina ord i ett pressmeddelande från UNHCR. Melzer skriver att Julian Assange riskerar livstids fängelse och möjligen dödsstraff om han utlämnas till USA, där han riskerar att utsättas för tortyr, att inte få utöva sin yttrandefrihet, och att inte få en rättvis rättegång.

USA har begärt att få Assange utlämnad för misstänkta brott mot spionlagar efter omfattande publiceringar av amerikanska militära och diplomatiska hemliga dokument under 2010. Julian Assange avtjänar just nu ett fängelsestraff på 50 veckor i Storbritannien för att han brutit mot borgen i samband med att han flydde in på Ecuadors ambassad i London 2012 för att undvika att bli utlämnad till Sverige, misstänkt för sexualbrott mot två kvinnor. Ett av de misstänkta brotten preskriberades 2015.

Assange beviljades asyl av Ecuador och stannade på ambassaden fram till tidigare i år, då han hämtades av brittisk polis. På måndag ska Assange begäras häktad i sin frånvaro i Uppsala tingsrätt för en misstänkt våldtäkt av en kvinna i Sverige 2010. Åklagare Eva-Marie Persson har sagt att hon ska begära Assange utlämnad till Sverige om häktningen godkänns.

Nils Melzer skriver att Assange under de senaste åren har utsatts för offentlig mobbning, skrämseltaktik och förtal i USA, Storbritannien, Ecuador och Sverige. Melzer skriver dock inte att Sverige som stat har gjort sig skyldig till detta, och han ger inte heller några konkreta exempel på vilka uttalanden han syftar på.

FN-experten har skickat ett officiellt brev till de fyra ländernas regeringar. I brevet uppmanar han dem att avstå från att ytterligare ge spridning av eller tolerera uttalanden eller andra förehavanden som kan kränka Assanges mänskliga rättigheter och värdighet, samt att se till att han rehabiliteras för sina skador.

När Melzer besökte Assange i fängelset hade han med sig två experter som är specialiserade på att utreda om människor har utsatts för tortyr eller behandlats illa på andra sätt. De fick tillfälle att göra en grundlig medicinsk undersökning av Julian Assange.

"Framför allt visade Assange, förutom fysiska krämpor, alla symptom som är typiska för att länge ha utsatts för psykologisk tortyr, bland annat extrem stress, kronisk ångest och psykologiskt trauma", skriver Melzer.

På torsdagen skulle Assange ha varit med vid en förhandling i brittisk domstol via videolänk från fängelset, där han avtjänar ett fängelsestraff för brott mot brittiska borgensregler. Han var dock för sjuk för att medverka.