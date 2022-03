FN: Dödstal i Ukraina troligen mycket högre

Antalet bekräftade civila dödsoffer närmar sig 1 000, räknar FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter till i Ukrainakriget.Men den riktiga siffran är antagligen betydligt högre.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) har hittills bekräftat 925 döda civila till följd av kriget. 75 av de döda är barn. Dessutom har 1 496 skadats, skriver organet i en uppdatering.

OHCHR tror att den verkliga siffran är betydligt högre, eftersom man ännu inte kunnat bekräfta rapporterade dödsfall i de ökade våldsamheterna i exempelvis Mariupol och Izium.

Ett av de mer omtalade dödsoffren är Borys Romantjenko, som överlevde nazisternas koncentrationsläger men nu har dödats i Charkiv, rapporterar flera medier.

Enligt Buchenwalds minnesinstitut träffades Romantjenkos hem av en kula. Han satt under andra världskriget fången i Buchenwald, Peenemünde, Dora och Bergen-Belsen.

– Han var 96 år gammal. Tänk på det – han genomlevde så mycket, säger Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i ett videotal.

Zelenskyj sade sent på måndagen att han är beredd att diskutera löften om att inte söka medlemskap i försvarsalliansen Nato, i utbyte mot eldupphör, säkerhetsgarantier och att ryska styrkor drar sig tillbaka.

– Det är en kompromiss för alla: för väst, som inte vet hur de ska hantera oss när det gäller Nato; för Ukraina, som vill ha säkerhetsgarantier, och för Ryssland, som inte vill se en expansion av Nato, säger han enligt AP.

Presidenten upprepade sin uppmaning om direkta samtal med Rysslands president Vladimir Putin, utan sådana samtal går det inte att veta om Ryssland ens vill ha ett stopp på kriget, enligt Zelenskyj, som också är beredd att diskutera statusen för Krimhalvön och utbrytarregionerna i öst.

Den USA-baserade oberoende tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) konstaterar i sin senaste uppdatering att de ryska styrkorna inte gjorde några större framryckningar under måndagen, men att soldaterna långsamt tar mark i den belägrade staden Mariupol.

Enligt ISW ersätter Ryssland sina stupade eller skadade soldater vid frontlinjerna med dåligt utbildad reservpersonal.

Ukrainska arméns stab uppger däremot enligt BBC att Ryssland tagit kontrollen över en landkorridor med Krimhalvön, vilket gör att Ukrainas tillgång till Azovska sjön blockeras.

Ryssland har uppgett att man nyligen avfyrat minst två hypersoniska robotar mot Ukraina. I fredags ska en vapen- och ammunitionsdepå i byn Deljatyn i Ivano-Frankivsk-regionen i västra landsändan ha träffats, och i helgen träffades ett bränslelager utanför staden Mykolajiv i söder.

Att Ryssland sätter in robotarna har av vissa experter målats upp som en dramatisk upptrappning, medan andra är mer skeptiska. Brittiska försvarsministeriet uppger att de snabbt flygande robotarna antagligen är av modellen Kinzjal, som bygger på Iskander-systemen. Att Ryssland sätter in dem får antagligen ingen större betydelse för hur det går i kriget, utan är ett sätt från ryskt håll att rikta uppmärksamheten från bristen på framgångar på marken. Pentagon är lite inne på samma spår.

– Det är lite märkligt, om jag ska vara helt ärlig, säger en källa vid USA:s försvarsministerium till NBC och fortsätter:

– Om det är sant, vad är poängen med en hypersonisk robot som avfyras på nära håll mot en byggnad?

Hypersoniska vapen är nyutvecklade futuristiska vapen, avsedda att gå oförutsägbara banor i många gånger ljudets hastighet, så att de inte kan stoppas om de sänds i väg över långa distanser.