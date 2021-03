FN: Covid-19 kan bli en säsongssjukdom

Covid-19 kan utvecklas till en säsongssjukdom, enligt FN. Men man varnar för att använda väderfaktorer som underlag när det ska beslutas om åtgärder mot viruset.

FN-organet Meteorologiska världsorganisationen (WMO) ligger bakom en arbetsgrupp som undersöker potentiella meteorologiska influenser och luftkvalitetspåverkan på virusspridningen.

I en första rapport presenteras tecken på att sjukdomen kan utvecklas till en säsongsplåga. Men omfattningen i vilken viruset hittills har spridits verkar enligt rapporten främst ha berott på hur olika länder har agerat. Det vill säga de restriktioner som har införts, snarare än vädret.

Därför understryker WMO att enbart mildare väder just nu inte ska användas som en förevändning för att lätta på restriktioner.

Ben Zaitchik från Johns Hopkins-univeristet i USA leder arbetsgruppen, och påpekar att hittills under pandemin har spridningen varit stor på vissa ställen under varma årstider, "och det finns inga bevis för att detta inte skulle kunna hända igen under det kommande året".

Gruppen, som har fokuserat på utomhusförhållanden, säger att studier har visat att viruset överlever längre i kallt, torrt väder och när det finns låg ultraviolett strålning, men att man inte kan garantera ett det fungerar exakt på samma sätt i en naturlig miljö.