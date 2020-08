FN: Coronarestriktioner ger färre terrordåd

Nedstängningar på grund av coronapandemin tycks på många håll ha minskat risken för attacker från terrorrörelsen IS, enligt FN.

I Irak och Syrien har risken tvärtom ökat. I de två länderna har IS fortfarande omkring 10 000 stridande anhängare. Reserestriktioner har däremot gjort det svårare för IS att utföra dåd på andra håll.

– Åtgärder för att minimera spridningen av covid-19, som till exempel nedstängningar och reserestriktioner, verkar ha minskat risken för terrorattacker i många länder, säger Vladimir Voronkov, chef för FN:s antiterrororgan Unoct.

Han specificerar inte vilka länder som åsyftas, men IS har tagit på sig ansvaret för attacker i allt ifrån Europa till Filippinerna.

Det är oklart hur pandemin slår mot terrorrörelsens ekonomi och rekryteringsmöjligheter, enligt Voronkov. Men risken att onlinebedrägerier används som en finansieringskälla har ökat på grund av smittan.

Under måndagen skedde en explosion vid en gasledning i Syrien som ledde till ett landsomfattande strömavbrott. USA pekar ut IS som ansvarigt och enligt landets Syriensändebud James Jeffrey har man på senare tid sett ökad aktivitet från IS i Syriens ökenregion.