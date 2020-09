Flyktinglägret Moria ödelagt efter brand – tusentals personer hemlösa

Greklands största flyktingläger Moria, på ön Lesbos, har till stora delar ödelagts i en omfattande brand som bröt ut tidigt på onsdagsmorgonen. Över 12 000 asylsökande rapporteras nu stå utan hem.

Ännu finns inga uppgifter om dödsfall eller allvarliga skador. Nödläge kommer att utlysas på hela ön, uppger regeringstalesmannen Stelios Petsas som säger att myndigheterna står inför en enorm utmaning med att inhysa de tusentals hemlösa mitt i den pågående pandemin. En utredning om mordbrand ska ha inletts.

Enligt landets migrationsdepartement är lägret "troligtvis totalförstört". På tv-bilder syns människor leta efter personliga tillhörigheter bland pyrande containrar och tältspillror.

Den lokala räddningstjänsten säger att det till en början rörde sig om spridda bränder i och runt lägret. Under natten beskrev nyhetsbyrån AFP:s utsända fotograf det som att nästan hela lägret stod i lågor.

"Hela lägret brinner. Allting brinner. Människor flyr. Deras hem i Moria är borta", skriver organisationen Stand by Me Lesvos, som uppger att de fått rapporter om att invånare på ön försökt stoppa flyende asylsökande från att ta sig mot en närliggande by.

Räddningstjänsten uppger å sin sida att boende i lägret försökte tvinga tillbaka brandmän som skulle släcka branden. Tusentals tält, en vårdklinik och flera administrativa kontor ska ha ödelagts.

Enligt den grekiska nyhetsbyrån ANA startade branden efter ett upplopp av asylsökande som isolerats sedan de testat positivt för coronaviruset, eller haft nära kontakt med någon smittad. 35 personer har hittills bekräftats smittade.

Bränder har brutit ut i lägret vid flera tidigare tillfällen. Över 12 000 personer bor i Moria, fler än fyra gånger så många som lägret ursprungligen är byggt för. De undermåliga levnadsförhållandena har upprepade gånger kritiserats av hjälp- och människorättsorganisationer. Under coronapandemin har organisationer varnat för att överbefolkningen gör social distansering och grundläggande hygienåtgärder omöjliga.