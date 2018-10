Saara Ekström lämnar vurmen för blommor och koncentrerar sig i sitt nyaste videoverk på fascinationen för flygande.

Videokonst kan ibland kännas krävande och ge upphov till prestationsångest, speciellt i gallerikontext när man är medveten om att galleristen märker om man inte ser hela verket. Ofta tycks videoverk vara utdragna historier, och genren hyser en hel del pretentiösa ambitioner.

Å andra sidan har också videokonst den positiva förmågan att väcka starka reaktioner: jag blir sällan lika irriterad som när jag ser konstfilmer som inte faller mig i smaken, medan filmer jag uppskattar gläder eller berör på ett omedelbart sätt. Videokonst får fart på magkänslan. Sådan konst är viktig.

Galleri Sinne visar med jämna mellanrum videokonst i sin luftiga lokal, och i regel har standarden varit hög. Från hippa franska Camille Henrots eleganta The Strife of Love in a Dream till Benjamin Orlows monumentala En opera i åtta akter eller Marjo Levlins problematiska men intressanta och välgjorda Dividual Individual – under kurator Markus Åströms ledning har Sinne i åratal presenterat ambitiösa filmer.

I enlighet med galleriets allmänna linje har dock videoverken sällan eller aldrig varit katarsiska, patosfyllda eller emotionella utan snarare intellektuella och iakttagande. Så är även fallet med Saara Ekströms pågående utställning Body All Eyes, i vilken en nygjord 15 minuter lång film står i fokus.

Tidigare har det ofta funnits en stark memento mori-tematik i Ekströms verk. I såväl hennes filmer som hennes fotografier har blommor varit ett så gott som konstant motiv som skickligt avbildats och utnyttjats. Body All Eyes avviker från detta och är betydligt vassare och kantigare än tidigare verk. I kornigt svartvitt ackompanjerat av en ödesdiger ljudvärld signerad Heikki Kossi och Pietu Korhonen skapar Ekström här ett slags collage som illustrerar olika aspekter av människans fascination för flygande.

Body All Eyes är en diptyk: två stora bildrutor samexisterar. Noggrant komponerat bildmaterial flimrar förbi i tandem och resultatet är något av en bildkavalkad i vilken ansvaret för att skapa samband och narrativ läggs på betraktaren. Själva bilderna är en blandning av bokstavligt och kryptiskt. Bilder på flygplan och fåglar varvas med dramatiska klipp av stiligt koreograferad akrobatik utförd av Oona Kivelä iklädd en obehaglig men fascinerande ugglemask. Det som knyter samman helheten är bilderna på antika fågelmasker skapade av nordamerikanska ursprungsinvånare.

Dessa manifesterar det universella i människans fascination av vingar och utgör ett slags bro mellan sekvenserna filmade i flyghangarer och bilder av uppstoppade fåglar. Även akrobatiken som först känns lite udda blir under filmens gång allt mer logisk och förvandlas till en otippad illustration av flygandets mystik.

Trots att varmluftsballongen uppfanns på 1700-talet anses det i allmänhet vara bröderna Orville och Wilbur Wright och deras flygplan som för 115 år sedan gav människor möjlighet att ta himlen i besittning. Kanske det delvis beror på att flygplanet är så likt en fågel och att färdmedlet därmed känns mer logiskt och naturligt än vad en helikopter eller en zeppelinare gör.

Ekström fokuserar i vilket fall uteslutande på flygplan och fåglar vilket resulterar i ett vagt shamanistiskt resultat när naturens komplexitet möter människans uppfinningsrikedom. Allt som allt är det ett intressant och överraskande verk, om än av den mer rigida och återhållsamma sorten.

Helen Korpak Konstkritiker