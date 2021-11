Flyget laddar inför USA:s återöppnande

På måndag öppnar USA för internationella, vaccinerade resenärer, efter 18 månaders inreseförbud från en lång rad länder. För flygbolagen innebär det en välkommen utmaning när bokningarna skjuter i höjden.

Över 30 länder berördes av det amerikanska inreseförbudet som splittrade familjer, hindrade affärsresor och tvingade turister att lägga resplaner på is. När landet nu återöppnar, är suget efter flygresor stort.

Så fort Vita huset kom med beskedet såg British Airways en ökning med 900 procent av sökningar efter weekendresor till amerikanska nyckeldestinationer, jämfört med veckan före. Andra stora flygbolag som Air France, United Airlines och Singapore Airlines kämpar med att möta den ökade efterfrågan, en välkommen utmaning.

Air France, som under pandemin flugit med så gott som tomma plan, meddelar att man kommer att utöka trafiken gradvis. Fem flyg om dagen går redan mellan Paris och New York, mot tidigare tre. På den populära rutten Houston–Paris sätts också större plan in, med kapacitet att ta fler passagerare.

United Airlines hoppas stort på den internationella trafikens renässans och satsar på fem nya destinationer, bland dem Spanien och Norge, till våren. Samtidigt utökas antalet flyg till populära europeiska destinationer som Rom och Dublin.

Frågan är om flygbolagen har tillräckligt med personal för att bemöta den ökade efterfrågan, enligt analytiker Burkett Huey på Morningstar. I början av pandemin lämnade tusentals anställda branschen, och flera bolag har fått ställa in flyg de senaste veckorna på grund av personalbrist.

Ytterligare en konsekvens av pandemin kan bli att affärsresandet inte återhämtar sig. Det kan då bli aktuellt att planera om i flygbolagens flottor, rapporterar Morningstar.

Helt utan problem går återstarten inte heller för alla USA-resenärer. Många som i sina hemländer vaccinerats med ryska Sputnik V eller kinesiska Cansino, har tvingats konstatera att de inte släpps in i USA. Landet godtar bara vacciner som är godkända av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet eller som fått ett nödgodkännande från WHO. Dit hör inte de ovanstående, rapporterar AP.

Sputnik V har använts i ett 70-tal länder i världen. Mexiko och Ungern är två av de länder som vaccinerat med Sputnik V och Cansino i stor skala, och många försöker nu få en tredje spruta av ett annat vaccin för att få komma in i USA.