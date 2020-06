Flyg mellan Vasa och Helsingfors återupptas

Efter tre månaders totalpaus återupptas på onsdag flygtrafiken mellan Vasa och Helsingfors igen.

Från och med onsdag återupptas flygtrafiken mellan Helsingfors och Vasa igen.

Petri Lampi, chef för Vasa flygplats, säger att det nu är en nedbantad tidtabell som gäller, dels på grund av den osäkra efterfrågan, dels för att det är semestertider.

– Sommartid flygs det också normalt färre turer än under resten av året. I vanliga fall är det tre flygningar per dag, men nu kommer vi åtminstone hela juli månad att ha en flygning i båda riktningar per dag, säger Lampi.

I tre månader har flygplatsen varit så gott som stängd.

– Vår enda verksamhet har varit att upprätthålla flygplatsen, och det har såklart lett till permitteringar.

Under sommaren kommer det fortsättningsvis inte att finnas jobb för normal personalstyrka vid flygplatsen. När och om verksamheten återgår helt till det normala vågar Lampi inte uttala sig om.

– Den efterfrågan vi nu kommer att få se under sommaren säger inte hur situationen ser ut i höst då den normala arbetspendlingen vanligen inleds.