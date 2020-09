Polisvåld Floydliknande fall upprör i USA – samtidigt vill Trump klämma åt "laglösa" städer

Fallet har likheter med George Floyds och skapar rubriker i USA: svarte Daniel Prude blev medvetslös under ett polisingripande i Rochester i New York och avled en vecka senare. New Yorks delstatsåklagare utreder fallet.