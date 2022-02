Flow–festivalen har börjat avslöja sommarens artister – Tame Impala en av huvudakterna på Way Out West

Möjligheten att boka stora internationella artister till Flow–festivalen i Helsingfors ökar om artisterna också kan ta en tur via Sverige eller Norge samma sommar.

Kendick Lamar 2018, Lana Del Rey 2017 och Kanye West 2011. Det är några exempel på internationella storstjärnor som dykt upp under både Flow–festivalen i Helsingfors och Way Out West i Göteborg under tidigare somrar.

Så när Way Out Wests festivalarrangörer skrev i ett pressmeddelande i tisdags att den psykedeliska popgruppen Tame Impala är en av huvudakterna på festivalen den 11-13 augusti i sommar hoppade kanske Tame Impala–fantaster i Finland också till.

Flow–festivalen har haft paus i två år under coronapandemin men kommer att ordnas den 12-14 augusti i år.

Tuomas Kallio, konstnärlig ledare för liveakterna på Flow, skriver i ett mejl till HBL att festivalen kommer göra sina artistannonseringar enligt överenskommet schema, och att han inte kan avslöja några planer i förväg. Men…

"I det här fallet kan man titta på programmet under Flow–festivalen 2019 där Tame Impala redan var med", skriver Kallio i mejlet.

Han konstaterar att det hade varit mycket speciellt om en festival hade bokat samma stora internationella artist två gånger i följd.

Tame Impala har tidigare spelat på stora internationella festivaler som Coachella, Glastonbury och Lollapalooza Chicago.

Det australiensiska rockbandet Nick Cave and the Bad Seeds, rapparen Princess Nokia och brittiska artisten Michael Kiwanuka är redan bekräftade som artister på både Flow och Way Out West i sommar.

Flow har tidigare också avslöjat att brittiska Gorillaz och Florence and The Machine spelar på festivalen i år.

Kallio säger att samarbete mellan Flow och internationella festivaler såsom Øya i Oslo och Way Out West i Göteborg är viktiga i synnerhet för att Finland ibland ligger i lä under artisters internationella turnéer. Øyafestivalen äger också rum den 10-13 augusti i sommar.

"Förväntningarna inför sommaren är höga och vi kommer återigen att ha ett exceptionellt internationellt festivalprogram i Helsingfors. Allt ser riktigt bra ut just nu!" skriver Kallio.