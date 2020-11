Florida kan avgöra hela USA:s presidentval – nationen håller andan i mycket jämn delstat

Valdagen går mot sitt slut – och USA håller andan. Donald Trump eller Joe Biden? Ingen av de första delstaterna där resultaten trillat in har bjudit på någon överraskning, och blickarna riktas mot Florida där det ser ut att bli mycket jämnt.

Florida kan avgöra hela USA:s presidentval, eller åtminstone med stor hand peka vartåt det lutar. I synnerhet president Donald Trump skulle behöva de 29 elektorsrösterna delstaten ska dela ut.

Med runt två tredjedelar av rösterna räknade är det mycket jämnt, Biden pendlar enligt flera medier runt 50,5 och 51 procent, medan Trump ligger på knappt 49 procent.

Trumps egen valdistrikt Palm Beach, där hans egendom Mar-a-Lago ligger och där han röstade, ser med stor majoritet ut att gå till Biden. Med 76 procent röster räknade har Demokraternas kandidat fått över 60 procent.

Där, liksom på andra ställen runt Miami, har många unga synts vid vallokalerna.

– Det är lite överväldigande, men samtidigt känns det väldigt bra att veta att jag nu kan fullgöra min plikt som medborgare att rösta, speciellt i ett sådant här val, säger 18-åriga Sophia Molina till Miami Herald.

Klockan två finsk tid stängde de sista vallokalerna i Indiana och Kentucky, två delstater som betraktas som starka fästen för Republikanerna med president Donald Trump i spetsen. Vallokalsundersökningar tyder också på att Trump tar hem båda. En halvtimmes senare stängdes West Virginias vallokaler, även där ser Trump ut att ta en väntad seger. Biden å sin sida ser ut att vinna i Vermont och Virginia.

Även i det traditionellt republikanska Georgia, där Demokraterna i år spåtts ha en viss möjlighet att vinna, har röstandet avslutats.

Klockan två stänger de sista vallokalerna i vågmästarstaten Florida, som tillmäts stor betydelse dels på grund av sin stora befolkning, dels på grund av det jämna läget där. Då stänger även de sista vallokalerna i Pennsylvania, som också ses som en nyckelstat i kampen om Vita huset.

Utanför en vallokal i den demokratiske utmanaren Joe Bidens födelsestad Scranton, Pennsylvania, möter TT:s utsända Angel Poplawski och Joanne Eshelman som säger att de är bästa vänner - trots att de röstat på olika presidentkandidater.

Poplawski stödjer president Donald Trump.

– Han må vara lite krass men jag gillar det han gjort för ekonomin. Och dessutom har jag varit republikan i hela mitt liv, berättar hon.

Eshelman däremot röstade på demokraten Joe Biden.

– Han är ju en pojke som kommer härifrån. Och dessutom vill jag ha någon i Vita huset som är orolig över viruset. Jag är gammal, jag är i riskgruppen, skrattar hon.

Det stora antalet poströster i årets val kan innebära att valresultatet kan dröja i flera dagar eller veckor. Biden leder i de nationella opinionsmätningarna, men Trump är segerviss. I en telefonintervju för Fox News säger han sig vara vid gott mod och tro på storseger i Texas, Arizona och Florida – och på en total valseger.

Farhågor om våld och trakasserier vid vallokaler har inte uppfyllts. I allmänhet tycks röstandet ha gått lugnt till, och rapporterna om bråk och oroligheter är få.

President Trump besökte under dagen sitt kampanjhögkvarter i Arlington, Virginia. Trump säger att han varken har skrivit något seger- eller förlusttal och låter ovanligt ödmjuk.

– Att vinna är lätt, men att förlora är aldrig lätt, särskilt inte för mig, säger han, och lägger snabbt till att han hört att det går "fantastiskt bra" i Florida och Arizona.

Trump säger också att folket har rätt att få veta vem som har vunnit på valdagen, en upprepning av hans kritik mot att poströster ska räknas efter valdagen.

Enligt uppgifter till bland andra Reuters och The New York Times planerar Trump en valvaka i Vita huset med runt 400 gäster, trots att huvudstaden Washington DC bara tillåter högst 50 personer att träffas inomhus. En källa uppger för CNN att antalet gäster snarare är runt 250 och att alla kommer att testas för covid-19 innan de släpps in.

Joe Biden besökte Scranton, Pennsylvania tidigare under dagen, och fortsatte därefter till Philadelphia, den största staden i delstaten.

– Vi kommer att få fler människor att rösta i år än någonsin i amerikansk historia, säger han till sina supportrar, enligt CNN.

Utanför Vita huset i Washington DC tycks några hundra Bidenanhängare ha tagit ut segern i förskott.

– Jag är här för att fira att presidenten förhoppningsvis ryker. Ett förskottsfirande, säger 27-årige Malik Williams till nyhetsbyrån AFP.

Bedömare spår att valdeltagandet i år kan bli det procentuellt högsta sedan 1908 – möjligtvis det högsta någonsin.