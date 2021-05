Flera rederier kryssar till Hangö i sommar – nu hakar även Eckerö Line på rutten

I våras meddelade Viking Line att de kryssar till Hangö från Helsingfors i sommar. Nu meddelar även Eckerö Line att de kryssar till Finlands sydligaste sommarstad.

Rederiet Eckerö Line kryssar till Hangö från Helsingfors tre gånger i juni. Tidigare under våren meddelade Viking Line att också de kryssar till orten under Hangöregattan. Det här betyder att staden på Finlands sydspets får besök av fler kryssningsfartyg än på länge den här sommaren.

Det är Eckerö Lines fartyg m/s Finlandia som kryssar till Hangö från Helsingfors under tre lördagar i juni. Turerna avgår från Helsingfors på morgonen klockan 9, går via Tallinn och anländer till Hangö på eftermiddagen klockan 15.30. Fyra timmar senare startar fartyget mot Helsingfors igen.

Det går inte att stiga på fartyget i Tallinn, vilket betyder att de som stiger på fartyget inte behöver gå i karantän efter resan.

"Det är en glädje att få välkomna fritidsresenärer ombord på fartyget och för första gången till Hangö. Då resor till Estland är besvärliga på grund av karantäner och Corona begränsningar, beslöt vi att bjuda på något nytt.", skriver rederiets vd Taru Keronen i ett pressmeddelande.

Även Tallink Silja lanserade sina sommarrutter under torsdagen. Fartyget Silja Serenade som inte gått under en längre tid börjar trafikera på rutten Helsingfors–Tallinn i början av juni. Under sommaren kommer fartyget också att åka rutten Helsingfors-Tallinn-Mariehamn. Fartyget går från Olympiaterminalen i Helsingfors.

"Silja Serenade har aldrig tidigare trafikerat på rutten Helsingfors–Tallinn, och vi väntar med spänning på det. Vi hoppas ändå att fartyget fortsätter med rutten Helsingfors–Stockholm från och med augusti.", säger Tallink Siljas vd Margus Schults i ett pressmeddelande.