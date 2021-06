Flera europeiska länder börjar vaccinera barn– 12-åringar står nu i kön

Så här ser smittspridningen ut i EU just nu, räknat i antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna:

Över 150 fall: Litauen (312), Nederländerna (278), Lettland (268), Belgien (252), Danmark (239), Sverige (227), Grekland (226), Slovenien (205), Estland (176) och Cypern (151).

50–150 fall: Kroatien (140), Luxemburg (138), Spanien (132), Irland (119), Tyskland (99), Italien (95), Österrike (84), Tjeckien (76), Slovakien (76), Portugal (65), Ungern (61) och Bulgarien (58).

Under 50 fall: Polen (45), Finland (41), Rumänien (28) och Malta (10).

För tillfället sjunker siffrorna i samtliga länder utom tre: Portugal (17 procent upp jämfört med förra veckan), Irland (16 procent) och Malta (6 procent).

Observera att färska siffror för Frankrike tills vidare saknas, på grund av att mängder av dubbelräknade fall tagits bort ur statistiken.

Siffrorna gäller vecka 20 och vecka 21.

Källa: ECDC