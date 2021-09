Stormen Ida Flera döda efter stormen Idas framfart över östkusten – åtta omkomna i översvämningar i New York

New Yorks borgmästare Bill de Blasio har utlyst nödläge efter att ovädret Ida har blåst in över staden. Minst åtta personer har omkommit i New York, och ytterligare flera personer i Louisiana och Mississippi, där ovädret först drog in.