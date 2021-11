Flera barnfamiljer har utvisats till oklara omständigheter

Finland har det senaste året utvisat barnfamiljer som varit under utredning hos barnskyddet och skickat dem till oklara omständigheter. Det här strider mot barnkonventionen, säger expert.

Barnskyddet hade gjort en orosanmälan kring barnen i en utvisningshotad familj. Utredningen av barnens situation var inte klar och enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) borde utvisningen av den orsaken ha avbrutits. Det gjordes inte.

I en annan familjs fall fanns det misstankar om våld och hot om våld inom familjen. Även här hade barnskyddet reagerat och gjort en orosanmälning. Inte heller den här utredningen var klar då utvisningen verkställdes.

En tredje familj utvisades till osäkra förhållanden i Grekland, där de hade beviljats internationellt skydd men hamnat på gatan efter att de blev utkörda från flyktinglägret. De tog sig till Finland, där Migrationsverket trodde på det de berättade, men ändå kom till slutsatsen att de kan skickas tillbaka till Grekland och få hjälp där.

– Spontant känns det som att barnkonventionen inte har beaktats i de här fallen. Den är förpliktigande och slår bland annat fast att man i alla beslut måste säkerställa barnets bästa, säger Maj Estlander, verksamhetschef på Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet och expert på FN:s barnkonvention.

DO övervakade under det senaste året sju utvisningar och tretton förberedande processer. Övervakningen inföll under coronapandemin, då färre människor än vanligt utvisades. I processerna ingick ändå 36 personer, varav 20 var barn. Tio av dem var små barn, sju i lågstadie- och tre i högstadieålder.

Av de fem barnfamiljerna motsatte sig alla utom en utvisning. Flera av föräldrarna hade symtom på depression och kroniska sjukdomar.

Bland familjerna fanns också ensamstående mammor och andra människor i sårbar position: människohandelsoffer, rullstolsburna och äldre. Samtliga avvisades till sitt ursprungsland, till Grekland och till Italien. Några av dem hade kommit från Irak, en från Ryssland.

– Under vår övervakning kom det fram att en del av de poliser som ansvarade för de här utvisningarna inte kände igen familjernas sårbara position och det här måste åtgärdas, säger Elina Castrén, sakkunnig på DO.

FN:s kommitté för barnens rättigheter har i ett färskt fall konstaterat att Finland brutit mot barnrättskonventionen och dessutom avbrutit två avvisningar av familjer till Grekland. Det, konstaterar Elina Castrén, är en klar signal om att det finns skäl till förbättring när det gäller hur myndigheterna beaktar barnets bästa.

Maj Estlander håller med. Finland har fått internationell kritik för att inte beakta barn i sina beslut. Hon själv har stött på jurister och myndigheter som inte förstår att barnkonventionen är juridiskt bindande och att all annan lagstiftning är underkastad den om det finns barn med i bilden.

– I de här fallen som DO granskat känns många saker skakiga. Tänker man på barns rätt till hälsa, trygghet och utveckling så låter det oacceptabelt att avvisa färdigt traumatiserade barn till oklara omständigheter med stressade föräldrar.

Rättelse 6.11 klockan 10.15: FN:s kommitté för barnens rättigheter har i ett färskt fall konstaterat att Finland brutit mot barnrättskonventionen, inte två fall som det först stod.