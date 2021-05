Fler smittfall i Sjundeå, få coronasjuka

Bland Sjundeåborna ser incidensen, alltså antalet nya coronafall under en viss tidsperiod, ut att ha ökat under de två senaste veckorna.

I Sjundeå, den västnyländska kommunen med drygt 6 000 invånare, verkar coronasmittan ha spridit sig under de senaste två veckorna. Skalar man upp siffrorna kan man se att incidensen gått från 16 smittfall per 100 000 invånare till 177 per 100 000. Det här gäller om man jämför de två senaste veckorna med tvåveckorsperioden innan. I absoluta tal innebär ökningen att kommunen inom de två senaste veckorna har haft 11 smittfall mot ett enda veckorna innan.

Ansvariga läkaren Tomas Storsjö vet hur statistiken ser ut, men påpekar att det är en liten kommuns invånarantal som får ökningen att se mer betydande ut än vad den är.

– Om en sexpersoners familj får smittan i en kommun på 6 000 personer så blir incidensen genast 100 personer på 100 000 per två veckor. I verkligheten har vi inte smitta på ett större antal adresser nu än vad vi har haft under det senaste halvåret, säger han.

Den 10 maj skedde en massexponering i skolan Aleksis Kiven koulu i centrum. Då exponerades 30 personer för smitta. Storsjö bekräftar att smittan för tillfället rör sig i enstaka hushåll, som förut – inte på hälsocentralens vårdavdelning eller i något av äldreboendena.

För tillfället vaccineras friska personer över 45 i Sjundeå. De färskaste siffrorna är från den 18 maj. Då hade 37 procent av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 4 procent sin andra.