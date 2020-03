Ska vi bära munskydd eller inte? Frågan delar åsikterna

I en studie 2013 jämfördes hemmagjorda andningsskydd tillverkade av bland annat T-tröjor med kommersiellt producerade andningsskydd för vården. Resultatet var att de kommersiella skydden stoppade mikroorganismer som bärarna hostade ut tre gånger bättre än de hemmagjorda. Forskarna kom till att ett antal material kan stoppa droppar från hostningar, men att skydden också måste sluta tillräckligt tätt. På grund av sin styvhet var därför skydd av dammsugarpåsar sämre än de av bomullströjor. Forskarna påpekade att maskerna inte gör nytta om bärarna inte också iakttar god handhygien Studien Testing the efficacy of homemade masks: Would they protect in an influenza pandemic? publicerades i tidskriften Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2013 (7) 4.

I en nederländsk studie från 2008 testades skillnaden mellan andningsmasker, munskydd och hemgjorda tygskydd. Den här studien slog fast att alla slags munskydd, trots sina brister, kan användas av allmänheten som en del av smittbegränsningen under en pandemi.

Precis som den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC avråder den motsvarande europeiska, ECDC, från att använda scarfar och andra tyg som munskydd i vården. Motiveringen är att tygen skyddar dåligt för smitta.