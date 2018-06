Fler migranter tar landvägen till Europa

Gamla flyktingrutter in i EU har väckts till liv igen efter en lugnare period, säger UNHCR. Samtidigt larmar FN-organet om att andelen som dör på rutten mellan Libyen och Italien ökar.

Rutterna som har återuppväckts är de som går via Turkiet till Grekland, både landvägen och sjövägen. Under några år har färre flyktingar tagit de här vägarna in i EU.

– Ökningen har pågått sedan årsskiftet. Över turkiska gränsen i nordöstra Grekland kom det 5 500 personer under hela förra året. I år är antalet uppe i 6 800 för de första fem månaderna, säger Leo Dobbs på UNHCR i Aten.

Flyktingkommissariatet kallar utvecklingen "oroande".

Den kraftiga ökningen skapade i april och maj problem hos myndigheterna vid gränsövergången och migranter placerades i polisarrest, enligt Leo Dobbs. Migranterna kommer främst från Syrien och Afghanistan.

Gränsen in i EU utgörs till stor del av floden Evros, som också kallas Maritsa, som även om den inte är bred kan den vara farlig att försöka ta sig över. Tolv personer har hittats döda i år, bara på den grekiska sidan, jämfört med sammanlagt nio döda på båda sidor om floden under 2017, uppger UNHCR som dubblat sin närvaro i området.

Även på de grekiska öarna har man tagit emot ett ökande antal migranter. Av de drygt 33 000 som anlänt EU med båt hittills i år har en tredjedel kommit till Grekland.

Vad det beror på att fler migranter återigen väljer de här vägarna är svårt att säga.

– Man kanske läser på sociala medier att man kan ta sig in, eller så har smugglare fått uppfattningen att gränsen inte är lika bevakad som tidigare, säger Leo Dobbs.

Den gångna helgen blev den svartaste på länge på Medelhavet, då minst 60 migranter drunknade utanför Tunisiens kust. Men i fråga om risk är det en annan rutt som står i centrum. UNHCR larmar om att båtresan från Libyen till Italien, den så kallade centrala rutten, blir allt farligare. Under årets första månader dog 1 av 14 personer som startade överfarten, jämfört med 1 av 29 under samma period 2017.

En förklaring kan vara att de båtar som används av smugglarna är sämre än de var förr, när många av de båtar som tidigare nyttjades förstörts av myndigheterna i försök att stoppa smugglarna.

En annan orsak kan vara att de som flyr den centrala rutten är i sämre fysiskt skick än tidigare.

Hur många som dör framöver beror delvis på hur mycket Italiens nya regering är beredd att satsa, menar Carlotta Sami, talesperson för UNHCR i södra Europa.

– Det är av största vikt att den italienska räddningsinsatsen får finnas kvar, säger hon.

Sammanlagt har 700 migranter dött på Medelhavet hittills i år.