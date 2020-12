Fler än 100 000 covidvårdas i USA

Fler än 100 000 patienter vårdas på sjukhus i USA med covid-19. Chefen för landets smittskyddsmyndighet befarar att ytterligare 180 000 personer kan avlida i sjukdomen i USA i vinter.

Det är första gången under pandemin som siffran 100 000 passeras, enligt data från The Covid Tracking Project , som drivs av tidningen The Atlantic.

Antalet nya fall ökar i bland annat Tennessee, Arizona, Delaware, Rhode Island och New York, även om antalet nya fall även sjunker på flera håll, enligt Johns Hopkins University.

Enligt Janis Orlowski vid Association of American Medical Colleges, är det oklart om så många har varit sjuka av en och samma smitta tidigare i landet.

– Jag tror aldrig vi har sett det här antalet. Vi såg det definitivt inte med hiv eller någon av de andra nya sjukdomarna vi har haft. Det är en häpnadsväckande siffra och skammen är att det är en siffra som vi kunde ha påverkat men inte gjorde, säger hon till CNBC.

På en del håll i landet befaras sjukhusen bli överbelastade, på samma sätt som skedde i New York under våren.

– Vi börjar få slut på sängar, och vi börjar också få slut på personal. Vårt vårdsystem är fullt av patienter i vanliga fall, så att addera ytterligare 100 000 patienter på vår befintliga sjuk- och skadebörda är nästan obegripligt, säger Megan Ranney, akutläkare och forskare, till CNBC.

Philip Landrigan, chef för folkhälsoprogrammet vid Boston College, säger till The New York Times att varje tänkande person borde oroas över utvecklingen.

– Att vi har så många inlagda innebär att vi har gjort ett väldigt dåligt jobb med att kontrollera den här pandemin. Den sprider sig väldigt fort, och på många håll, den sprider sig i princip bortom vår kontroll, säger han.

Trots att vaccin hägrar finns ingen ljusning i sikte, enligt Robert Redfield, chef för smittskyddsmyndigheten CDC. Han befarar att USA kan ha ett dödstal på omkring 450 000 till följd av covid-19 innan vintern är över. Hittills har omkring 270 000 personer som insjuknat avlidit.

– December, januari och februari kommer att bli tuffa. Jag tror faktiskt att det kommer att vara den svåraste tiden i det här landets folkhälsohistoria, säger han enligt The Hill.