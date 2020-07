Fleetwood Mac-grundaren Peter Green död

Gitarristen och låtskrivaren Peter Green är död. Han blev 73 år, skriver BBC.

Peter Green slog på 1960-talet igenom som gitarrist i John Mayall's Bluesbreakers och var 1967 med och grundade Fleetwood Mac tillsammans med Mick Fleetwood, Jeremy Spencer och Bob Brunning.

Green lämnade sedan Fleetwood Mac 1970. När bandet 1998 valdes in i Rock and Roll Hall of Fame var Green en av de åtta bandmedlemmarna som tog plats i rockens finrum.

Några av Peter Greens mer kända kompositioner är Albatross och Black magic woman – som det amerikanska rockbandet Santana spelade in och nådde stor framgång med.