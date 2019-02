Fiskars ägare får aktier i Wärtsilä

Fiskars styrelse söker om fullmakt att dela ut alla bolagets aktier i Wärtsilä till sina aktieägare. Fiskars, som kontrolleras av släkten Ehrnrooth, är Wärtsiläs största enskilda ägare.

Fiskars är just nu Wärtsiläs största enskilda ägare med drygt 5,5 procent av aktierna. Nu vill alltså Fiskars styrelse dela ut den andelen till sina aktieägare. Styrelsen föreslår dessutom att en kontant utdelning på högst 0,54 euro per aktie ska utbetalas i två omgångar under året.

Att äga en del av Wärtsilä hör inte till Fiskars affärsverksamhet, motiverar styrelsen förslaget.

Fiskars största ägare är släkten Ehrnrooth, både direkt och genom placeringsbolag.

Beslutet om att dela ut aktierna i Wärtsilä som utdelning fattas enligt planerna vid ett möte i juni förutsatt att den ordinarie bolagsstämman ger styrelsen den fullmakt som krävs. Den ordinarie bolagsstämman hålls den 13 mars.

– Vi har under årens lopp minskat vårt innehav i Wärtsilä i flera omgångar och använt pengarna både till extra utdelning och till företagsförvärv, säger Fiskars vd Jaana Tuominen i bolagets pressmeddelande.

Tuominen konstaterar i pressmeddelandet att tanken är att nu koncentrera Fiskars strategi kring marknaderna för konsumtionsvaror. Den föreslagna aktieutdelningen ändrar inte den strategin.