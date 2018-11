Fischer vann Diamantbollen och slog ett slag för jämställdheten: "Viktigt för mig"

På fotbollsplanen tog Nilla Fischer en plats i världslaget, plockade hem både tyska ligan och cupen med Wolfsburg och ledde landslaget till VM. Vid sidan om fortsätter vinnaren av Diamantbollen att kämpa för ett jämställt samhälle.– Det är viktigt för mig att lyfta fram, säger hon.

Efter att ha riktat sina första tack valde Nilla Fischer att ta sitt tal från Globens scen åt ett helt annat håll.

Ämnet: Önskan om ett jämställt samhälle.

– Hade jag stått här i dag som man, med den karriär jag haft, skulle aldrig jag eller mina barn behöva oroa oss ekonomiskt igen. Vi spelar för att vi älskar sporten, vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer: sluta aldrig att spela fotboll, sluta aldrig att kämpa för jämställdhet och känn ingen tacksamhetsskuld. Ni är värda så mycket mer.

– Och alla ni pojkar, killar och framför allt män: det är dags att komma in i matchen för jämställdhet är något som gynnar oss alla men det är något som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt: we have no more fucks to give.

Under den följande presskonferensen utvecklade hon sina tankar ytterligare.

– Vi har fortfarande mycket kvar att arbete med för att komma till ett jämställt samhälle, säger hon.

– Det är inte bara vi kvinnor som kan göra det, vi måste göra det tillsammans och då krävs det stora insatser av männen inom sport.

Tror du att de kommer lyssna?

– Vi får se men det hoppas jag, säger Fischer och betonar att hon inte tröttnar på att hålla tal om jämställdhet.

– Det är klart jag önskar att det kommer från andra håll. Det finns män, men att det finns fler som står vid barriären och kämpar mer för ett jämställt samhälle än vad det finns just nu.

Nilla Fischer tilldelades svensk fotbolls finaste pris för första gången. Sett till säsongen som har varit är det ingen oväntad vinnare av Diamantbollen.

34-åringen har en lång karriär bakom sig men är i dag antagligen bättre än någonsin.

Redan i mars blev hon för andra året i rad uttagen i spelarnas världselva, och hon fortsatte sedan med att ta Wolfsburg genom en mycket framgångsrik vår.

Lagets svenska kapten och mittbacksgeneral var som vanligt en central del i klubbens framgångar: den tyska ligatiteln bärgades för andra året i rad och segern i cupen var lagets fjärde raka.

– Det känns oerhört stort att vinna det här priset. Jag spelar inte för att vinna individuella priser men det här är det största du kan få i Sverige, och det är klart jag har velat vinna det någon gång under karriär, säger hon.

Fischer kan egentligen bara se tillbaka på en stor besvikelse på fotbollsplanen 2018. Champions League-finalen i Kiev i maj blev en rafflande historia, men trots att Wolfsburg tog ledningen i förlängningen blev det till slut en svidande 1–4-förlust mot Lyon.

Hon är också sedan länge en av de givna startspelarna i svenska landslaget och har givetvis stor del i det framgångsrika VM-kvalet. När Sverige säkrade biljetten till nästa års VM, genom en 1–0-seger borta mot Danmark i september, var det som så många gånger förr en defensiv insats i världsklass som lade grunden. Den mest centrala delen av det svenska försvarsarbetet: Nilla Fischer.

Med Diamantbollen sätts nu en snygg final på ett av Nilla Fischers bästa år i karriären. För svensk fotboll är det också ett styrkebesked att landets bästa spelare snart återvänder till Sverige. Nästa sommar flyttar Fischer från Wolfsburg till Linköping för att fortsätta karriären i damallsvenskan.