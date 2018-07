Svenska duon First Aid Kit är kända för att bjuda på förtrollande livespelningar. När de uppträdde på söndagen visade de att country och folk, med en välplanerad konsert, också kan locka och hänföra en stor publik.

Det är bara halvfullt framför tältscenen på Ruisrock när svenska folkpopduon First Aid Kit inleder sin spelning på söndagen. De som är på plats är snabba med att jubla och applådera när systrarna Johanna och Klara Söderberg stiger fram med sina elgitarrer. Snart börjar fler och fler människor också anlända till platsen.

"You told me once I have a rebel heart", sjunger systrarna i första låten Rebel Heart. En ung man i publiken med hatt och glitter runt ögonen syns på den stora skärmen medan han hänfört kollar upp på scenen.

Känslan är magisk redan från början. First Aid Kit är kända för sina kvalitativa livespelningar, men där i festivaldammet är deras glasklara och starka sång, vackra stämmor och gitarrspel ändå mer än imponerande.

First Aid Kits senaste album Ruins skapades ur hjärtesorg. Klaras relation hade tagit slut och många av låtarna på albumet handlar således om känslorna som hon kände då. Det kanske är därför det är extra fint att se den hjärtprydda dekoren och animeringarna på och runt scenen under deras spelning.

Efter att ha spelat två låtar utan att prata med publiken pausar systrarna och säger att vi alla ska vara "kings of the world" i dag. Det blir en naturlig övergång till deras nästa låt King of the World, men stärker också känslan av inkludering och samhörighet som First Aid Kit förmedlar.

First Aid Kit visar dels mycket respekt och kärlek för varandra på scenen, dels är de som en första hjälpen-låda som sprider värme och kärlek bland festivalpubliken. De behöver inte bjuda på en häftig eller spexig show – de lyckas oberoende vara balsam för själen, bara med sin blotta närvaro och otroliga musikalitet.

När de spelar en av sina tidiga låtar Lion's Roar visar de också sina mer energiska sidor när de bland annat headbangar. Johanna ger sitt allt och är nere på knä under sista solot. Det är omöjligt att inte bli berörd och också känna hur nackhåren reser sig.

First Aid Kit är inte kända för att vara politiska, men när de spelar låten You are the problem here, som de gjorde i samband med metoo, passar de på att också vara tydliga med sitt budskap.

"Vi är trötta på att känna oss rädda som kvinnor och vi ville ställa dessa frågor till förövarna och inte till offren... Skammen måste läggas där den hör hemma", säger Klara till rungande applåder.

De säger själva att låten är deras punklåt, skriven ur frustration och ilska. Den visar också att First Aid Kit inte bara är skönsjungande tjejer med sina gitarrer, utan en duo som faktiskt tar plats och tar ställning.

Det är överlag välkommet med genomtänkta budskap och ett välplanerat framträdande som detta på Ruisrock. Jag slås exempelvis av att inga andra akter har haft en lika välplanerad visuell helhet, då First Aid Kit bjuder på animeringar som nostalgiskt och romantiskt skildrar vägen genom amerikanska västern. Det är även roligt att se att modern country och folkpop lockar så många människor.

När det är dags för de sista låtarna bränner duon föga oväntat av Emmylou och Fireworks. Under Emmylou, som First Aid Kit slog igenom med, visas bilder och videor från tidigare spelningar. Under Fireworks verkar de göra en nickning till sin kärlek för karaoke genom att visa sångtexten på skärmarna.

När de sedan avslutar spelningen med My Silver Lining önskar jag egentligen att de hade fått spela en timme till. Det verkar också vara publikens önskan. När First Aid Kit stigit av scenen fortsätter alla att applådera, trots att det aldrig blir encore-låtar på festivaler.

