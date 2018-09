Finska städer i topp – europeiska städer allt varmare

Städerna i Europa blir allt varmare. Förändringen är störst i Finland och Sverige. Fyra finländska städer ligger i topp när nästan 600 städer granskas.

Fakta Städerna som blev varmare 1. Kiruna, Sverige, +3,4 grader. 2. Fredrikstad, Norge, +3,0. 3. Villmanstrand, +3,0. 4. Kouvola, +2,9 grader. 5. Joensuu, +2,8. 6. Östersund, +2,7. 7. Sundsvall, Sverige +2,7 8. Skellefteå, Sverige , +2,5. 9. Vasa, +2,5. 10. Luleå, Sverige, +2,5.

Det är det europeiska journalistdatanätverket EDJNET som gjort analysen.

Det visade sig att förändringen var störst i norra Europa. Allra störst var förändringen i svenska Kiruna, där medeltemperaturen för åren 2000–2017 var hela 3,4 grader högre än för förra seklet, åren 1900–1999.

Fem finländska städer får plats på tio-i-topp-listan. Medeltemperaturen i Villmanstrand, Kouvola och Joensuu har ökat med nästan tre grader jämfört med förra seklet.

I Vasa var ökningen nionde störst i Europa. Medeltemperaturen steg där med 2,5 grader, från 2,6 till 5,1 grader.

Helsingfors är på plats 325. Medeltemperaturen i Helsingfors har ökat med en grad jämfört med förra seklet.

Analysen visar också att de heta dagarna har ökat i största delen av de europeiska städerna. Samtidigt har de kalla dagarna blivit färre.

I Villmanstrand, där temperaturökningen var tredje störst i Europa, minskade de kalla dagarna klart. Antalet dagar med en medeltemperatur på -1 eller kallare föll från i medeltal 133 per år under förra seklet till 87 per år åren 2000–2017.