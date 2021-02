Finnairs resultat störtdök

Finnairs omsättning sjönk med drygt 73 procent i fjol jämfört med 2019 och det jämförbara rörelseresultatet som 2019 visade ett litet plus var i fjol nästan 600 miljoner euro på minus. Flygbolaget har ändå lyckats bygga en stig över pandemin, anser vd Topi Manner.

År 2020 går till historien som det svåraste året i fredstid i den kommersiella flygtrafikens 100-åriga historia, konstaterar Finnairs vd Topi Manner i flygbolagets bokslutskommuniké för 2020. Coronapandemin är framför allt en mänsklig kris och en hälsokris som berör miljontals människor. Men det är också en allvarlig kris för alla som får sitt levebröd inom resebranschen, så också för Finnair, säger Manner.

Finnair transporterade i fjol 3,5 miljoner passagerare mot 14,7 miljoner år 2019. Flygbolagets omsättning var 829,2 miljoner att jämföra med knappa 3,1 miljarder euro året innan. Det innebär ett dropp på över 70 procent både i passagerarantal och i omsättning. Fjolårets jämförbara rörelseresultat landade på ett minus på drygt 595 miljoner euro efter att 2019 ha uppvisat ett plus på drygt 162 miljoner.

Tack vare en aktieemission har Finnair ändå bevarat sin balans och sin kassa på en nivå som Manner betraktar som sund och som är bara något lägre än vid slutet av 2019.

Vd konstaterar i bokslutskommunikén att Finnair koncentrerat sig på att slå vakt om sina verksamhetsförutsättningar på längre sikt på en marknad som kommer se annorlunda ut än förr då pandemin väl är över. Finansieringsåtgärderna på totalt 1,8 miljarder under fjolåret var enligt Manner snabba och täckande.

"Under slutet av året trafikerade vi begränsat till cirka 50 destinationer med ett nät på omkring 75 flyg per dag. Frakten spelade en viktig roll i vår omsättning, under fjolåret flög vi över 1 300 flygningar med enbart frakt", säger vd i bokslutskommunikén.

Finnair återbetalade i fjol över 460 miljoner för uteblivna resor till sina kunder.

Någon utdelning till aktieägarna föreslår Finnairs styrelse inte. Det här årets första kvartal kommer enligt bolagets bedömning att vara fortsatt svårt. Trafiken till ett begränsat antal destinationer fortsätter, men läget från årets andra kvartal framåt är svårt att förutse eftersom det finns flera olika scenarier kring när återhämtningen kan komma i gång. Någon prognos för 2021 vill Finnair därför inte ge.