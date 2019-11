Finnairs resenärer fick ändra sina planer när strejken bröt ut – "Irriterande"

Cirka 300 Finnair-flyg ställdes in på grund av luftfartsunionens strejk under måndagen.

På Helsingfors-Vanda flygplats lyser ordet "cancelled" upp rad efter rad på den stora avgångstavlan i terminal två. Finnair ställde in drygt 300 av sina 377 avgångar under måndagen på grund av Luftfartsunionen IAU:s sympatistrejk.

På plats fanns extrainkallad Finnairpersonal som hjälpte de berörda passagerarna att få uppdaterad information om strejkens effekter.

– Informationen om att flygen är inställda verkar ha nått passagerarna, för det har inte varit särskilt många vars flyg ställts in här. Vi var rädda att situationen skulle bli värre, säger en av de västklädda Finnairanställda. Han vill vara anonym och jobbar annars på kontorssidan.

Framför avgångstavlan står Aulikki Litzen och Heikki Ylikangas och funderar. De har sin fjärde bröllopsdag i dag – en hel olympiad som Litzen säger – och är på väg till Las Palmas för att fira.

– Som det ser ut nu får vi åka, det är lite oklart ännu. Men inte går världen under om flyget lyfter först i morgon, säger Litzen som tycker att posttvisten framför allt är knivig för socialdemokraterna.

Alla har inte samma tur. På en bänk lite längre bort sitter Ilmajokiborna Sirkku och Timo Vainio-Hynnilä samt Kestiläborna Heleena och Aimo Suorsa. De hör till de 20 300 passagerare vars flyg har ställts in.

– Vi är på väg på till Berlin, där vi bland annat ska gå på julmarknad, men nu vet vi inte när vi får åka. Det är irriterande, vi har sett fram emot den här resan länge, säger Sirkku.

Sällskapet har fått veta att tre av dem kan bokas om till en avgång med Air Baltic via Riga redan i dag, men att den fjärde troligtvis får vänta tills i morgon. De hade hoppats att den fjärde kunde boka in sig i businessklassen, men under samtalets gång får Timo ett samtal som bekräftar att det inte är möjligt.

– Jag trodde verkligen att tvisten skulle få en lösning, det handlar om en så liten grupp anställda. Ännu i går förstod jag mig på strejken, men nu börjar det kännas som att proportionerna har skenat i väg, säger Sirkku och får medhåll av Timo:

– I själva sakfrågan kan man ju vara både för och emot. Men det stör mig att ett litet företagsförbund som Medieförbundet kan stoppa hela Finland. Den här frågan har fått alldeles för stora dimensioner. Jag antar att Medieförbundet försöker lyfta sin profil genom att göra så här, men nu borde man ta huvudet ur busken och se den stora bilden.

Bland de drabbade finns också dem som fortsättningsvis ställer sig bakom stridsåtgärderna. Pirjo Peltoperä, som inte vill ställa upp på bild, är en av dem. Hennes flyg till Kemi-Tornio flygplats har ställts in. Hon får troligtvis åka i morgon, men vet ännu inte var hon ska övernatta.

– Det är en besvärlig situation. Som tur reser jag ensam och inte med några barn, säger Peltoperä.

Trots olägenheten ger hon sitt stöd till strejkarna.

– Posten agerar helt huvudlöst. De handlar ju inte om många anställda och deras löner är redan låga.