Finnairs omsättning sjönk med över hälften under årets första halva – andra kvartalet visade minus 174 miljoner euro

Det finska flygbolagets resultat för årets sex första månader publicerades på fredagsmorgonen. Det är dystra siffror som bolaget kommer med. Jämfört med fjolårets sex första månader sjönk omsättningen med nästan 57 procent.

Under årets två första kvartal stannade omsättningen på 629,8 miljoner euro. Under samma period för ett år sedan låg omsättningen på 1 457,3 miljoner euro.

Coronaepidemin har varit katastrofal för bolagets passagerartrafik. I pressmeddelandet skriver Finnair att frakttrafik, investeringar och avkastning på kapital har hållit bolaget flytande.

Det jämförbara rörelseresultatet för årets sex första månader var minus 265,4 miljoner euro, jämfört med förra året då resultatet var en vinst på 31 miljoner. Företagets nettokassaflöde från driftsverksamhet låg på minus 597,2 miljoner euro, medan nettokassaflöde från investeringar var positivt och låg på 194,8 miljoner euro.

Antalet passagerare under de två första kvartalen sjönk med 61 procent till 2,8 miljoner.

Under det andra kvartalet var siffrorna sämre än perioden januari-mars. Omsättningen sjönk med 91,3 procent jämfört med samma period förra året. Antalet passagerare sjönk med 97,5 procent och det jämförbara rörelseresultatet låg på minus 174,3 miljoner euro.

"Finnairs andra kvartal kännetecknades av en enda faktor: covid-19-pandemin. Som vi väntat, resulterade det i att vår beläggning sjönk till tre procent, under det andra kvartalet har vi endast upprätthållit flygförbindelser som är avgörande för Finland. Detta återspeglades också direkt i antal passagerare, intäkter och resultat. Under kvartalet var vår jämförbara rörelseförlust ungefär 2 miljoner euro per dag, i linje med den vägledning vi gav i samband med vårt första kvartalsresultat", säger bolagets vd Topi Manner i pressmeddelandet.

Den verkställande direktören ser ändå något av en ljusglimt inom bolagets fraktsegment. Enligt Manner flög Finnair 602 transportflyg under årets andra kvartal. De flesta av flygningarna gick mellan Finland och Asien och fraktflygningarna stod för 70 procent av bolagets inkomst mellan april och juni.