Finnair satsar på fjärrtrafik från Stockholm

Denna vinter kommer flygbolaget Finnair att flyga direkt från Stockholm till Thailand och USA. De nya rutterna ska betjäna bolagets svenska kunder.

Flygbolaget Finnair börjar med direktflyg från Stockholm till Bangkok och Phuket i Thailand samt Miami i USA, meddelade bolaget på fredagen. Flygen pågår åtminstone hela vintersäsongen 2021/2022.

Syftet med de nya rutterna är att betjäna Finnairs kunder i Sverige. Tidigare har svenska kunder som vill flyga med Finnair fått mellanlanda i Helsingfors.

Trafiken mellan Stockholm och Bangkok inleds den 22 oktober. I början går flyget fem gånger per vecka, men från och med den 28 november går det sju gånger per vecka. Trafiken pågår till den 22 april.

Stockholm-Phuket-trafiken inleds den 24 oktober. Det börjar med ett flyg per vecka. Den 4 november ökar flygen till två per vecka och den 30 november till tre per vecka. Trafiken pågår till den 21 april.

Miami-trafiken börjar den 23 oktober med två flyg per vecka. Från och med den 29 november ökar flygen till fyra per vecka. Trafiken pågår till den 22 april.

Alla tre rutter trafikeras med Finnairs Airbus A350 flygplan.

Finnair fortsätter att flyga direkt även mellan Helsingfors och nämnda orter.