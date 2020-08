Finnair samarbetsförhandlar – 1 000 kan tvingas gå

Finnair inleder samarbetsförhandlingar och har sålt ett av sina stora Airbusplan. 1 000 personer riskerar uppsägning.

Finnair inleder samarbetsförhandlingar. Det uppger flygbolaget i ett pressmeddelande på tisdagen.

Förhandlingarna berör 2 800 arbetstagare i Finland. Cirka 1 000 personer riskerar bli uppsagda. Bolaget har hittills lyckats undvika omfattande uppsägningar bland sina nu drygt 6 200 anställda i Finland.

Förutom uppsägningar planerar Finnair att göra andra strukturella förändringar inom bolaget och permittera ytterligare personal till följd av coronapandemin.

Finnair har i sin coronastrategi varit betydligt försiktigare än många andra flygbolag att återuppta sin trafik. Ändå hade bolaget räknat med att kunna ha hälften av sina tidtabellslagda flyg i luften i september och 70 procent mot slutet av året.

"Någon snabb förändring i coronaläget till det bättre är tyvärr inte i sikte. Våra intäkter har krympt betydlig och därför måste vi helt enkelt anpassa våra utgifter efter vår storlek", säger Finnairs vd Topi Manner i pressmeddelandet.

Finnair arbetar ändå fortfarande enligt scenariet att flygtrafiken om två-tre år kommer att ha återgått till läget före coronapandemin.

Enligt Helsingin Sanomat kommer Finnair inte att i första hand minska den flygande personalen som piloter och kabinbesättningar, som har en specialiserad kompetens för bolagets flotta. På det sättet hoppas bolaget också kunna reagera snabbt då flygtrafiken igen blir möjlig.

Inom Finnairs personal i Finland har nästan alla anställda varit permitterade under en viss tid under våren och sommaren. Enligt bolaget kommer också permitteringarna fortsätta för nästan all personal i Finland. Permitteringarna kan antingen vara tidsbegränsade eller tills vidare.

Finnair sägs ha klarat krisen bättre än många andra flygbolag för att man vid pandemins utbrott på vårvintern hade en stark kassa. Trots att många destinationer har kunnat öppna under sensommaren sades bolaget fortfarande i juni göra en förlust om två miljoner euro per dag.

Pandemin avbröt också Finnairs stora investering i nya flyg för trafiken på Asien och Nordamerika. Av de 19 fabriksnya Airbus 350-flygplanen hade Finnair tagit emot 15. Affären är den största enskilda maskinaffären i Finland inom någon sektor i Finland någonsin.

Nu har Finnair redan av ekonomiska skäl tvingats sälja ett av de nya A350-planen. Det såldes till det japanska leasingföretaget Nomura Babcock & Brown, men kommer att fortsätta för Finnair på ett långt leasingavtal. Finnair uppger att affären akut stärkte bolagets kassa med över 100 miljoner euro.

Finnairs aktie hade fram till klockan 14 på tisdagseftermiddagen stigit med över fem procent efter beskedet om samarbetsförhandlingarna. Vid en nyemission i somras tog bolaget in över 500 miljoner euro i nytt kapital. Vid emissionen ökade finländska småägare ägande i bolaget markant.

Finnair ägs fortfarande till 56 procent av den finska staten.

Artikeln uppdateras.