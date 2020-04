Staten planerar pumpa in pengar i krisande Finnair

Det abrupta resestoppet äter ett stort hål i Finnairs kassa, och under det andra kvartalet väntas bolaget gå back med två miljoner euro – per dag. Nu ber bolaget om mer pengar av ägarna, av vilka finska staten är den största.

Virusoro och stängda gränser fick Finnairs intäktskranar att vridas åt under årets första kvartal. Bolaget rapporterar att omsättningen minskade med totalt 16 procent under perioden januari-mars, i jämförelse med samma tidsperiod för ett år sedan. Passagerarmängderna backade med 15,6 procent till 2,7 miljoner passagerare.

Det här får följden att bolaget går kraftigt med förlust under början av året. Det jämförbara rörelseresultatet för perioden landar på -91,1 miljoner euro, att jämföra med -16,2 miljoner för ett år sedan.

"Vi kommer att minnas det första kvartalet 2020 som tiden då coronapandemin bröt ut. Vi hade en stark inledning på året och januari gick bättre än väntat, men redan i februari vände omsättningen nedåt med dramatisk och historisk fart", säger vd Topi Manner i kvartalsrapporten.

Finnair har resultatvarnat två gånger under vårvintern, den 28 februari och den 16 mars.

"I samband med resultatvarningarna tog vi till sparåtgärder, såsom att all personal permitteras på viss tid. Vi har också sett över kostnader för it och marknadsföring samtidigt som investeringarna har lagts på is och ledningens löner skurits ner med 15 procent. Genom den stränga sparkuren har vi lyckats sänka kostnaderna med 70 procent jämfört med tiden före pandemin.

Det finns inga tecken på att situationen skulle återgå till normalnivå under den närmaste framtiden, och Finnair antar att trafiken också under det andra kvartalet kommer att köras med minimibemanning. I den här takten gör bolaget minusresultat på två miljoner euro per dag.

Finnair har ändå hopp om att flygtrafiken ska vakna till liv stegvis med början i juli. Det är dock svårt att uppskatta hur länge det tar för branschen att återhämta sig, vilket betyder att prognoserna för den senare delen av 2020 är höljda i dunkel. Finnair förbereder sig på att snabbt anpassa sin kapacitet om efterfrågan stiger.

"Även om vi klarar oss genom den mest akuta fasen har vi en övergångsperiod på 2–3 år att vänta innan vi återigen har ett normalläge. Det är sannolikt att vi tvingas fortsätta med permitteringarna också efter sommaren och att kostnadsnivån på längre sikt måste anpassas efter att folk flyger mindre", säger Manner.

På grund av det rådande läget bestämde sig Finnairs styrelse tidigt för att slopa förslaget på aktieutdelning.

Under onsdagen meddelade Finnair också att en nyemission av aktier är under planering. Det är fråga om en företrädesemission, vilket betyder att de nya aktierna kan köpas av befintliga aktieägare. Finska staten är med ett innehav på 55,8 procent av aktierna majoritetsägare i Finnair.

Regeringen planerar att som majoritetsägare gå in med upp till 700 miljoner euro till i bolaget.

Minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning, säger i ett pressmeddelande att staten som ansvarsfull ägare bör se till att Finland har ett starkt flygbolag också i framtiden. Staten har ett strategiskt intresse i Finnair bland annat på grund av flygförbindelsernas betydelse för turismen.

Finnair har redan tidigare tagit till undantagsåtgärder för att trygga kapitalbasen. Bolaget har 833 miljoner euro i likvida medel, med en outnyttjad kreditberedskap på 175 miljoner euro inräknad. Balansen håller till första halvan av 2021, skriver bolaget.