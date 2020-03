Finnair ställer in alla flyg till USA och New Delhi

Rådande reserestriktioner till USA kan även hota flygtrafiken inom Europa, då en stor del av transferresenärerna faller bort.

På grund av USA:s inreseförbud för alla icke-amerikaner ställer Finnair in alla planerade avgångar till USA mellan 19 mars och 12 april. Dessutom ställs alla flyg till New Delhi från 15 mars till 14 april in på grund av visumrestriktioner.

Finnair flyger normalt mellan Helsingfors och New York fram till den 18 mars för att få hem de finländare som befinner sig i USA. Dessutom flygs en tur till Los Angeles på söndag och en till Miami i dag, på torsdag.

Coronaviruset påverkar starkt flygtrafiken och Finnair håller ständig koll på hur läget utvecklas. Även flygtrafiken inom Europa påverkas kraftigt och ett flertal avgångar har redan ställts in. Eventuellt kan fler inställda resor inom Europa bli aktuella, då ett flertal transferresenärer nu faller bort på grund av rådande reserestriktioner till USA.

Finnair meddelar att bolaget är i direkt kontakt med de kunder vars resa ställs in. Kunden får själv välja mellan att flytta sitt avresedatum eller att ansöka om att få pengarna tillbaka.

Bolagets kundservice är just nu mycket överbelastad och därför ber bolaget att de kunder vars avresa är längre fram väntar med att ta kontakt så att mer akuta ärenden kan behandlas i tid.