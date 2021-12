Finnair börjar flyga mellan Helsingfors och Seattle

Inför sommarsäsongen 2022 utökar Finnair sitt flygnätverk till USA. Flygbolaget lanserar en ny linje från Helsingfors till Seattle och fortsätter direktflyg från Stockholm till Los Angeles och New York.

Från och med den första juni 2022 kommer Finnair att introducera tre flyg per vecka från Helsingfors till Seattle på måndagar, onsdagar och fredagar. Dessutom kommer Finnair att fortsätta direktflygen från Stockholm till Los Angeles och New York. Finnair kommer också att fortsätta flyga från Helsingfors till Dallas, New York, Los Angeles och Chicago under sommaren.

"Vi är verkligen glada över att kunna erbjuda våra kunder fler förbindelser mellan USA och norra Europa", säger Ole Orvér, Finnairs kommersiella direktör i ett pressmeddelande.

"Att lägga till Seattle i Finnairs nätverk är verkligen en trevlig överraskning för många företag med verksamhet i Seattle."

Mängden passagerare som flyger med Finnair har nästan femfaldigades i jämförelse med fjolårets siffror. Sammanlagt 487 000 passagerare flög med Finnair i november, vilket innebär ett uppsving på hela 472,7 procent i jämförelse med siffrorna för motsvarande tidsperiod året innan.

Då statistiken för november jämförs med oktober månads siffror var ökningen 12,4 procent. Enligt Finnair dämpar coronarestriktionerna i Nordamerika och Asien fortfarande tillväxten, trots att utvecklingen nu går åt rätt håll.

Det är framför allt passagerartrafiken i Europa och Finnairs flygrutter till Asien som står för den kraftiga tillväxten. Passagerarmängderna på bolagets rutter inom Europa ökade med 738,2 procent i november jämfört med fjolårets siffror.

Finnairs frakt av varor ökade med 81,4 procent i november i jämförelse med fjolårets statistik för samma tidsperiod.