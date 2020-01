Sex finalister har korats i tävlingen för ny musik, UMK. Bland de sex utses den artist som representerar Finland i vårens Eurovision Song Contest.

Finalisterna i UMK 2020 är Tika med låten I Let My Heart Break, Erika Vikman med låten Cicciolina, Aksel Kankaanranta med Looking Back, F3M med Bananas, Sansa med Lover View och Catharina Zühlke med Eternity.

