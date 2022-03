Finlandssvenska rappare åker på turné – "Det kan ju floppa det här"

– Nog finns det andra som rappar, men inte tycker jag det finns någon som är bättre än oss, säger Fellman som får medhåll av Rönn.

De berättar att det inte behöver bli dålig stämning mellan rapparna som kommer få omkring en halvtimme per man på scen.

– Vi har verkligen helt egna identiteter på scenen, jag har aldrig upplevt att det finns någon maktdemonstration involverat i det här, säger Rönn.

Det är i april och maj som gänget åker till Åbo, Mariehamn, Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Karis.

– Jag ser fram emot Åland. Jag har aldrig spelat där tidigare och jag har knappt hängt med några ålänningar, säger Rönn.

– Det kan ju floppa det här, vi har ingen aning om någon ens har lyssnat på våra låtar, säger Fellman som tidigt i processen paxade att få gå upp som huvudakt under spelningen i Jakobstad.

– Det skulle kännas fel annars. Inte för att jag är bäst, men för att det är min stad.

Finska snubben har vuxit upp i Karleby och är bosatt i Vasa men håller sig i övrigt anonym och rappar iklädd en 1.Cuz-liknande balaklava över huvudet. Tre av fyra rappare under turnén kommer därmed från Österbotten.

– Jag tror att de flesta från Österbotten har ett slags lillebrorskomplex som man vill skrika ut och då passar hiphop som genre, säger Rönn.

– Ja, man vill slå uppåt! Och vad är då bättre än att göra det i en musikstil där man får säga otroligt mycket på kort tid? säger Fellman.

Namnet på turnén ska förstås som ett ironiskt skämt. Rönn menar att ingen av rapparna är särskilt täta, men Fellman har en fet guldlänk runt halsen och en guldfärgad klocka runt handleden när han säger:

– Dress for the job you want!