Finlandssvenska fonder betalade 700 000 euro i coronastöd för kultur – musikprojekt dominerar

Knappt 40 procent av ansökningarna till Svenska Kulturfondens och Konstsamfundets Kultur under tiden-bidrag fick pengar.

Hela 482 ansökningar lämnades in under de drygt tre veckor då Kultur under tiden-ansökan var öppen. På måndagen tog Kulturfonden och Konstsamfundet de sista besluten om bidrag inom det gemensamma krispaketet. Av de sökande fick 177, alltså 37 procent, ett positivt besked. Hela potten på 700 000 euro är nu utdelad.

32 procent av ansökningarna handlade om musikprojekt. Visuell konst och scenkonst var också välrepresenterade.

Bland bidragstagarna finns regissören Arn-Henrik Blomqvist och skådespelaren Johanna af Schultén som fått ett bidrag för att dramatisera och spela in ett audiodrama baserat på Henrika Anderssons bok Tigerfiskar. Dikterna knyter an till det finlandssvenska uppropet #dammenbrister om sexuella trakasserier. Texten ska bearbetas till en monolog och sedan dramatiseras.

Kristian Lever, koreograf och manusförfattare, och Merja Salo, kulturarbetare och producent, får ett bidrag för att utveckla och förverkliga en kort dansfilm under våren och sommaren 2020. Filmen, som kombinerar både dans och dialog, ska göras i samarbete med dansare från Nationalbaletten och finlandssvenska skådespelare.

En arbetsgrupp under ledning av skådespelaren Tobias Zilliacus får ett bidrag för sju kortfilmer om isolation, längtan och återseenden.

Dirigenten Anna-Maria Helsing får ett bidrag för att planera och leda en dirigentkurs på distans.

Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag hittas här. I förteckningen kan man sortera bland mottagare, hemorter, beviljade belopp och verksamhetsområden.