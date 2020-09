Finlandssvenske Juffi Seponpoika vann årets upplaga av The Voice of Finland

Juffi Seponpoika vinner årets upplaga av The Voice of Finland. I finalen framförde han låtar av Whitney Huston och Dire Straits. "Wow! Tack!", säger han på scen efter att resultatet är klart.

– Jag är jätte nöjd att det här är över. Tävlingen har tagit sammanlagt över ett år och det har varit långa dagar och kvällar. Nu vann jag, vilket naturligtvis är det bästa resultatet, så jag är nöjd.

– I det här skedet skulle jag säga musiktekniken. Jag hade svårigheter med öronmonitorerna och att anpassa mig till dem.

– Människorna, de har varit jätte fint att lära känna andra som har varit med i tävlingen och de som har varit med i produktionen. Alla har varit hjärtliga och vänliga mot mig. Förstås sen att man får sjunga med Finlands bästa musiker.

– Jag ska börja jobba med egen musik. Jag ska börja med en egen skiva, jag är i kontakt med Universal Music och vi ska se hur vi går framåt.

– Jag hade många vänner i publiken och vi har kommit överens om att ses i en restaurang. Och nu ska jag gå och träffa dem!

Finalen gick av stapeln i den ombyggda maskinhallen Logomo i Åbo. Tävlingen som gått som följetång på Nelonen har ett speciellt format. Tävlande sållas först ut för att sedan ingå i lag. Parallellt finns fem etablerade artister som har ett lag under sin vinge.

Finalen som sändes kvällen den 25 september sträckte sig från 20-22. Sammanlagt fyra artister gjorde upp om att utses till The Voice of Finland. Programmet var uppdelat i två omgångar, varvat med inslag där man lär känna finalisterna.

Kvällens först bidrag kom från Redramas adepts Etni Khan. Andra ute var Henry Friman och som tredje artist den finlandssvenska Juffi Seponpoika från Björneborg. Hans första låt var Brothers in Arms, en låt från 1985 av Dire Straits, då sjungen av Mark Knopfler. Den fjärde finalisten Maritza Palmroth var den yngsta finalisten i The Voice of Finlands historia.

Under tävlingen har han hört till Toni och Sipes lag. Under presentationen av mannen från Björneborg lyfter de två artisterna fram hans otroliga röstomfång. Något som även lyfts fram av de övriga domarna efter framträdandet.

Seponpoika andra låt var Whitney Hustons I Will Always Love You. En låt skriven 1973 av Dolly Parton, men vi känner främst versionen Huston framför i filmen The Bodyguard från 1992.

Efter framförandet lovordar Toni och Sipe Seponpoikas röst, artisteri och värme. De lyfter även fram hur underbar han är som person.

– Vi tror att sluttexten på det här programmet är din artistkarriärs förtext, sade Sipe efter framträdandet.