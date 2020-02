Finlandssvensk konstnär anklagas för att ha approprierat Kim Kardashians rumpa

Kan man kulturellt appropriera en bakdel? Konstnären Ida Jonsson har fått svara på frågor om det här.

Den finlandsvenska konstnären Ida Jonsson har, i samarbete med konstnären Simon Saarinen och den svenska konstnären Beate Karlsson lanserat konstprojektet The Bum. Det berättar Jonsson i ett mejl till redaktion.

The Bum beskrivs som "ett shapewear-liknande plagg" som gör att bäraren får dokusåpakändisen Kim Kardashians former.

Projektet har uppmärksammats bland annat i New York Post, Daily Mail och The Morning Show. Enligt Jonsson ska rumpan visas upp också i amerikanska The Wendy Williams Show och i SVT:s morgon-tv.

I en artikel i New York Post noteras det ändå att The Bum väckt diskussion på Instagram där en del användare menat rumpan är en form av kulturell appropriering.

Jonsson försvarar sig dock med att verket är en kommentar till "det hyperboliska landskapet" på sociala medier där alla kämpar om uppmärksamheten.

– Det är lika mycket ett hommage till kvinnan som lyckades bygga ett varumärke värt flera miljoner dollar på sin rumpa, säger hon till New York Post.

Det är för övrigt inte första gången som Ida Jonsson och Simon Saarinen intresserar sig för människokroppens nedre regioner. I somras berättade HBL om hur duon kodat in en fallossymbol i en blockkedja.

– Vi har skapat världens första graffiti på internet som är omöjlig att radera, sade Jonsson då.