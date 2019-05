Finländska hoppet inför kvartsfinalen: Fortsatta svenska målvaktsproblem

Sverige är skyhöga favoriter inför torsdagens VM-kvartsfinal mot Finland. För lejonens del gäller det att hoppas att Henrik Lundqvist fortsätter agera darrigt i mål.

Finland och Sverige möts i VM-kvartsfinalen på torsdag kväll. Det är ett Sverige med hela 21 NHL-spelare mot ett Finland med inte mindre än 18 VM-nykomlingar och inte en enda renodlad NHL-spelare.

Men det finns ett delområde där Finland kan ha en fördel jämfört med det betydligt mer namnstarka Sverige. I målvaktsspelet har Finland varit bättre hittills i VM även om det finns en gigantisk förbättringspotential i Tre Kronor.

Det är ingen mindre än Henrik Lundqvist som vaktar det svenska målet i torsdagens kvartsfinal. I normala fall skulle kungen av New York framkalla både skräck och avund i Finland men hittills i VM, och också under NHL-säsongen, har Lundqvist inte alls varit den fantastiska stjärna som vi varit vana att se under tidigare säsonger.

I VM i Slovakien har Lundqvist varit medioker. Det har sett ut som om han överspelat många situationer och helt enkelt försökt för mycket. Han har inte heller fått det stöd han behövt av ett minst sagt virrigt svenskt försvar.

Lundqvist har en enorm rutin och han har tidigare visat att han kan höja sin nivå då insatserna ökar. Men samtidigt är det bra att minnas att Lundqvist är 37 år gammal, har sin kanske sämsta NHL-säsong bakom sig och att VM minsann inte varit någon dans på rosor för honom.

Klarar han av att samla sig och hitta sin egen nivå kommer Sverige att ta sig till semifinal. Om han fortsätter som hittills den här säsongen kan lejonen – trots sina enorma problem med målskyttet – sätta tre puckar i Tre Kronor-målet och då har Finland chansen att ta sig till semifinal.

Kevin Lankinen står i Finlands mål i kvartsfinalen. Och trots att det handlar om en målvakt som de flesta svenskar aldrig hörts talas om inför VM och som hållit till i AHL och ECHL den här säsongen har han visat upp betydligt stabilare spel än Lundqvist i VM.

Lankinen måste lyckas bättre än Lundqvist för att Finland ska kunna vinna. Men inte ens storspel av den finländska keepern i kombination av en Lundqvist ur form gör lejonen till favoriter inför matchen. Materialskillnaden gör att Sverige oberoende är solklar favorit till avancemang.

Men det svenska målvaktsproblemet ger ett visst hopp inför torsdagens kvartsfinal.