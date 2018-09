Finländska dykaren Mikko Paasi hedras efter grottdramat i Thailand - får högsta kungliga förtjänsttecknet

Dykaren Mikko Paasi hade en viktig roll när operationen för att rädda det försvunna thailändska juniorfotbollslaget genomfördes. Nu får han en sällsynt utmärkelse av Thailands kung Maha Vajiralongkorn, rapporterar Ilta-Sanomat.

Dykaren Mikko Paasi hörde till de första räddningsdykarna som gav sig ned i grottsystemet där de tolv thailändska pojkarna och deras tränare var instängda.

Paasi, som bott länge i Thailand och har ett brett kontaktnätverk i dykarkretsar, var också med om att skaffa utrustning som möjliggjorde den vådliga räddningsoperationen.

På fredagen hyllades Paasi och flera av hans dykarkolleger med en högtidlig medaljceremoni i Bangkok, skriver bland annat Ilta-Sanomat.

I det kungliga palatset fick Paasi som enda dykare motta det högsta kungliga förtjänsttecknet, Knight Grand Cross of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn, som beviljats av kung Maha Vajiralongkorn. Under ceremonin var det Thailands premiärminister Prayut Chan-o-cha som läste upp kungens hälsning till dykarna.

Paasi säger enligt Ilta-Sanomat att han är mycket överraskad och ödmjukt tacksam. Han hörde om utmärkelsen per e-post dagen innan och trodde först att det handlade om lurendrejeri.

Under torsdagen var Paasi och hans hustru Krista med som hedersgäster på en stor gala som den thailändska kungen och regeringen ordnade. 10 000 gäster deltog i galan, däribland de räddade pojkarna och deras tränare.

Fotbollslaget och deras tränare försvann den 23 juni i år. Först den 10 juli kunde de sista pojkarna och tränaren räddas ur grottsystemet som de varit fångna i.

På frågan om hur deras liv förändrats efter räddningen svarade den pojke som var den förste att komma ut i det fria:

– Det är som förut, men fler människor känner till mig nu.

Under räddningsaktionen omkom en dykare. En staty föreställande honom ingår också i utställningen.

Hela världen följde dramat. Att alla de instängda kunde räddas ses som en stor framgång för den thailändska regimen.

Intresset för pojkarna har inte avtagit och flera filmer om dramat i grottan planeras.

