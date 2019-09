Att vd-frågan löstes så snabbt är bra för Nordea. Men det är ingen lätt uppgift som väntar Frank Vang-Jensen. Kostnaderna ska ner och nya nedskärningar kan bli aktuella.

Den finländska dominansen i Nordea-toppen är borta. I mars tog svensken Torbjörn Magnusson över som styrelseordförande efter Björn Wahlroos, och på torsdagen presenterades dansken Frank Vang-Jensen, 51, som bankens nya vd och koncernchef. Han efterträder Casper von Koskull, 60, som suttit fem år på posten.

Ett vd-byte var väntat. I juni meddelade von Koskull att han går i pension i slutet av nästa år. Men ordförande Torbjörn Magnusson, känd för sin handlingskraft från tiden som If-chef, skötte vd-bytet betydligt tidigare.

– Frank börjar inte 2020. Han börjar här och nu, denna morgon, sade Magnusson vid torsdagens pressträff.

Utnämningen har fått Nordeas aktiekurs att stiga med över 7 procent. Att von Koskull så tidigt hade gått ut med beskedet om sin pensionering utan att en efterträdare presenterats har varit olyckligt för Nordea, vilket bland andra placeraren Kim Lindström påpekade i HBL härom veckan. Nu har placerarna fått klarhet åtminstone i vd-frågan.

Styrelseordföranden Magnusson beskriver valet av Vang-Jensen som en utmärkt kombination av intern och extern rekrytering. Vang-Jensen har jobbat på Nordea sedan 2017, först som landschef för bankens danska verksamhet och senare som chef för Personal Banking-avdelningen, som är Nordeas största affärsområde. Han sitter också i koncernledningen, vilket gör att han är bekant med bankens organisation och affärsmodeller – och vet vilka utmaningar som nu väntar.

Det kan te sig överraskande att Vang-Jensen, som 2016 fick sparken från Handelsbanken efter bara 17 månader på posten, nu tar över ledningen i Nordens största bank. Enligt Dagens Industri fick han gå från Handelsbanken för att ordföranden Pär Boman ansåg att han inte levde upp till kraven.

Det här var dock ingenting som bekymrade Nordea-ordföranden Magnusson på torsdagen. Tvärtom säger han att Vang-Jensen med sin långa karriär i bankvärlden och erfarenhet från andra banker, kan ge Nordea fräscha idéer och ett utanförperspektiv. Hans bakgrund som tidigare vd för en annan bank är enligt Magnusson en erfarenhet som möjligen gjort honom till en bättre ledare.

En förklaring som getts till att Vang-Jensen abrupt och på ett närmast förödmjukande sätt tvingades lämna Handelsbanken, var att han tidigare än andra såg att banken stod inför lönsamhetsproblem. Han ville ha snabba förändringar och när krismedvetenhet saknades i banken skar det sig med övriga chefer.

Nu tar Vang-Jensen revansch som vd för en större bank. Men uppgiften är inte lätt. Casper von Koskulls tid som vd har kantats av en lång rad problem. Krympande intäkter och sämre lönsamhet än konkurrenterna har lett till en urusel utveckling av aktiekursen, vilket resulterat i ett stort missnöje bland aktieägarna. Finansmannen Christer Gardell, som i slutet av fjolåret blev storägare med 2,3 procent av aktierna, har gett missnöjet en röst:

– Det finns inga genvägar. Nordea måste förbättra sin effektivitet och affärsvolymerna måste upp. Den negativa trend som varit måste vändas redan i år, sade Gardell till HBL i somras.

När det gäller kundnöjdhet har Nordea legat i bottenskiktet. Dessutom har banken varit föremål för hård mediegranskning, först i samband med de så kallade Panamadokumenten 2016 och senare kring anklagelser om penningtvätt.

Den här uppmärksamheten har inte varit bra för bankens varumärke och därför var styrelseordförande Magnusson noga med att lyfta fram Vang-Jensens förståelse för bankers roll i samhället och vikten av etik inom bankverksamhet.

von Koskulls tid som vd har också präglats av omställningar som inte direkt gällt affärsverksamheten. Nordea har bland annat infört ett nytt it-system och ett nytt system för regelefterlevnad – båda dyra och resurskrävande processer. Också flytten av huvudkontoret till Finland i oktober i fjol tog bort fokus från bankens egentliga verksamhet.

Förhoppningen är nu att den dansk-svenska ledarduon ska ge banken en nystart. Vang-Jensens första uppgift är att slutföra arbetet med Nordeas nya affärsplan, vars syfte är att på samma gång både öka intäkterna och minska kostnaderna. Vang-Jensen utesluter inte nedskärningar.

– Vi ska vända på varje sten. Det finns inga heliga kor, säger han.

Under Björn Wahlroos och Casper von Koskulls tid flyttades huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. I Sverige såg en del flytten som ett sätt för finländarna att dra hemåt, men orsaken var att banken ville komma in under ECB:s övervakning för att kunna konkurrera på mera jämlika grunder.

Efter bytet i ledningen har Nordea på sätt och vis blivit en mera allnordisk bank – med huvudkontor i Helsingfors, svensk styrelseordförande och dansk vd.

