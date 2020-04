Finländsk Hamletmonolog med i brittisk karantänsatsning

Finländska musikern och skådespelaren Elina Mustonen är en av de utvalda som medverkar i The Guardians och Shakespeare's Globes-teaterns karantänmonologer.

För att fira William Shakespeares födelsedag den 23 april uppmanade den brittiska tidningen The Guardian tillsammans med teatern Shakespeare's Globe allmänheten att skicka in sina egna versioner av Shakespeares monologer från sina coronakarantäner.

Mer än 500 personer deltog med sina lockdowntolkningar av monologerna från Som ni vill ha det, Hamlet och Stormen. En del av dem klipptes ihop till tre helheter, Shakespeares födelsedag till ära.

En av de utvalda är den finländska musikern och skådespelaren Elina Mustonen, som dyker upp som Hamlet direkt efter skådespelaren Adrian Lester. I videon framträder också en rad andra Shakespeareskådespelare.

I höst är Elina Mustonen aktuell på Klockriketeatern med föreställningen Her Infinite Variety – Women of Shakespeare in Word and Music. Mustonen uppför sin musikföreställning i samband med Klockrikes internationella Shakespearesymposium i SFV-huset G18 i Helsingfors den 14 september.